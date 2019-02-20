Выпущен самый прочный в мире смартфон

Компания DarkMatter Group представила смартфон Katim R01, который, по словам производителей, является самым прочным в мире.

Гаджет может работать в экстремальных полевых условиях. Он защищен по двум военным стандартам, а также имеет защиту по IP68, что позволяет погружать смартфон в воду на длительное время. Благодаря пятислойному корпусу устройство выдерживает падение с приличной высоты и сильное давление, оно устойчиво к воздействию масел и химикатов.

Katim R01 способен работать в диапазоне от минус 20 до плюс 60 градусов, имеет встроенный барометр, а также датчики температуры и влажности.

Интерфейс USB защищен от кражи данных и вредоносных программ. Смартфон имеет несколько уровней защиты, включая программную. При попытке взлома он автоматически стирает все пользовательские ключи делает резервную копию.

"Начинка" гаджета - процессор Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Он работает на ОС Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой Katin OS.

Устройство оснастили 5,65-дюймовым дисплеем с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Экран работает под водой и реагирует на прикосновение в перчатках.

Также еще одна особенность гаджета - специальная кнопка SOS, с помощью которой можно экстренно отправить сообщение с GPS-координатами.