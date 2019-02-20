Первая официальная жертва глобального потепления нашлась в Австралии

Рифовая мозаичнохвостая крыса (Melomys rubicola) стала первым животным, официально вымершим из-за изменения климата. Соответствующие поправки в реестр исчезнувших видов внесло австралийское министерство экологии и энергии.

Об исчезновении этого эндемика с острова Брамбл-Кэй у берегов Новой Гвинеи стало известно несколько лет назад. В конце 70-х годов прошлого века крыс было несколько сотен, в конце 90-х их численность измерялась уже десятками. В последний раз ученые наблюдали животных в 2004 году, а местные жители сообщали о зверьках в 2009-м. Правда, эти данные уже не удалось подтвердить.

Попытки найти представителей этой вида на острове велись с 2014 года, пишет The Sydney Morning Herald. С официальным занесением в реестр исчезнувших животных власти медлили, чтобы быть полностью уверенными, что это не ошибка. Но остров Брамбл-Кэй площадью менее 4 гектаров с повышением уровня моря, ростом частоты и интенсивности тропических штормов не оставил зверьку шансов.