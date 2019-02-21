На развитие здравоохранения выделены небывалые ранее средства. Деньги решают все? Об этом обозреватель "РГ" беседует с директором Университетской клиники МГУ академиком Армаисом Камаловым.

Армаис Альбертович, в 2024 году в России, как предусмотрено программой развития здравоохранения, исчезнут проблемы охраны здоровья, получения современной эффективной помощи?



Армаис Камалов: Отрадно, что развитие здравоохранения стало приоритетным направлением работы правительства. Заметили? Во главе угла - проблемы обеспечения естественного роста численности населения, ожидаемой продолжительности жизни россиян. На мой - и, думаю, не только на мой - взгляд, главное то, что становится реальной предложенная Минздравом России медицина "четырех П"

Что за "четыре П"?



Армаис Камалов: Главная идея: уход от медицины, направленной на лечение заболеваний, к медицине профилактической.

Не новость! О важности профилактики, предупреждения заболеваний говорится постоянно. Но самые прекрасные призывы не становятся буднями охраны здоровья. Не станет ли "четыре П" лишь благим пожеланием? Выделенные государством средства помогут изменить ситуацию?



Армаис Камалов: Ее менять необходимо. Позвольте расшифровать "четыре П". Первое - это выявление предрасположенности к заболеванию. Второе - возможность предотвращения болезни. Третье - создание условий индивидуального подхода к лечению.

Наконец, четвертое - участие пациента в сохранении собственного здоровья. Почему именно "П"? Объясню. В переводе с английского - это предикция, превентивность, персонализация и партисипативность. В каждом "П" заложены хорошие предложения. А главное, они подкреплены финансовой поддержкой.

Тогда вперед и с песнями?



Армаис Камалов: Не совсем так. Сейчас самое важное - как это реализовать в существующей системе здравоохранения. Начну с примера амбулаторно-поликлинической службы. От того, что ее принято считать основой охраны здоровья, она таковой не стала. Напротив. В последнее время, после перехода на подушевое финансирование, она перестала выполнять свои функции.

Сумма, которую получает поликлиника за одного прикрепленного человека, составляет в зависимости от возраста и пола от 2500 рублей до 5000 в год. А оказание стоматологической помощи в год - около 300 рублей. Я не оговорился: посчитайте, сколько в месяц.

Сколько стоит удаление зуба, вы знаете? Конечно, не эти деньги! О более сложном лечении не говорю. Откуда такие тарифы? По какому принципу они формировались? Это вопрос не ко мне. Но очевидно: если такие расчеты сохранятся впредь, рассчитывать на успех абсурдно. Создается ситуация, когда первичное, основное звено службы здоровья не заинтересовано в пациентах. Чем их меньше, тем больше экономия средств, тем поликлинике выгоднее. А что делать пациенту?

Сумма, которую получает поликлиника за прикрепленного пациента, от 2500 до 5000 рублей в год. А на стоматологическую помощь - всего 300

На поверку выходит, что мы экономим на главном - на здоровье пациента. Ведь даже если он дошел до поликлиники, то на какую помощь он может рассчитывать? Да и что может сделать врач за отпущенное ему нормативами время и выделенные средства? Явно ни о какой превентивности профилактики, обеспечении персонализированного подхода не может идти речь.

А стационарная помощь?



Армаис Камалов: Она пока полная противоположность амбулаторной. Здесь за каждого пролеченного больного больница получает деньги в рамках ОМС, ВМП, клинической апробации. И чем больше пациентов, тем выгоднее больнице.

И с каждым годом увеличивается бюджет для обеспечения россиян высокотехнологичной медицинской помощью…



Армаис Камалов: Это, конечно, здорово. Но… получается, что мы с каждым годом констатируем повышение заболеваемости населения. А это свидетельствует о неудовлетворительной ситуации как раз в первичном звене здравоохранения. Тем более что высокотехнологические операции чаще всего могут сохранить жизнь больного, но не здоровье. Это в первую очередь касается пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями. Получается, что медицина в большей степени ориентирована на лечение заболеваний, а не на профилактику. И это самая главная проблема нашей системы охраны здоровья. Она, повторюсь, несоизмеримо больше тратит средств на лечение, а не на профилактику заболеваний.

Вы президент общества "Мужское и репродуктивное здоровье". Потому спрошу: почему средняя продолжительность жизни мужчин на протяжении десятилетий на 11-13 лет ниже, чем женщин? Почему с 2003 года по всем основным причинам смертности мужская выше женской в 2-3 раза? Я еще помню советский призыв: берегите мужчин. Не бережем? А об увеличении численности населения твердим.



Армаис Камалов: В рамках поручения правительства РФ в Академии наук были созданы рабочие группы по подготовке федеральных программ по актуальным проблемам здравоохранения. Нашей группой, в которую вошли ведущие эксперты из многих федеральных медицинских учреждений и вузов страны, был подготовлен проект программы по созданию системы оказания специализированной медицинской помощи мужскому населению, начиная с первичного звена. Она включает создание мужских кабинетов на уровне амбулаторно-поликлинической службы по аналогии с женскими консультациями. Но, к сожалению, в принятых федеральных программах мужской программы не оказалось. Потому-то до 50 процентов проблем с семейным бесплодием связано с сильным полом.

Еще одна парадоксальная ситуация. Сложно понять логику, когда прерывание беременности - аборты, которые уносят более 1,5 млн нерожденных детей в год, - финансируется территориальными программами ОМС, а диагностика и лечение заболеваний мужской репродуктивной системы - нет. Получается, на то, что приводит к снижению естественного прироста населения, деньги государством выделяются, а на то, что должно способствовать его повышению, - нет. В этом кроются основные медицинские причины демографического кризиса в стране. Не изменив ситуацию с мужским здоровьем, не приняв отдельную федеральную программу, нам не удастся к 2024 году достичь средней продолжительности жизни до 78 лет. Министр Вероника Игоревна Скворцова привела очень показательные цифры. На профилактику, которая у нас идет с детства, здоровый образ жизни, регулярность скрининга, раннее выявление заболеваний, коррекцию факторов риска, вакцинацию, диспансерное наблюдение отпущено 12 процентов затрат на охрану здоровья. Эффект от этого - 60 процентов. В то время как на медицинскую помощь, включая все три уровня, затрачивается 88 процентов. А эффективность всего лишь 40 процентов. Очевидна необходимость перехода от медицины лечения больных к медицинскому сопровождению здоровых. Это основная стратегия развития здравоохранения будущего.

Необходимо в ближайшее время изменить существующую систему, которая учитывала бы главные приоритеты: борьбу с факторами риска заболеваний, наследственность, профилактику или раннее выявление заболеваний, возникновения обострений и осложнений. И по большому счету могла сформировать новое понятие в медицине: управление здоровьем человека. Не создав новую медико-экономическую модель, не спасти службу. Надо переориентировать средства в первичное звено, изменить систему финансирования амбулаторно-поликлинической службы. Сколько бы денег ни было потрачено на первичную, амбулаторную помощь, эти суммы будут несоизмеримо меньше, чем те, которые государство тратит на лечение граждан. Только это позволит коренным образом изменить ситуацию с ростом заболеваемости, обеспечит активное долголетие. Иначе будет и далее, как у Жванецкого: дороже здоровья может быть только лечение.