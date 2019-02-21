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Актер из "Глухаря" получил травму головы на "Дне рождения Курта Кобейна"

ТВ и сериалы
    21.02.2019, 19:22
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

36-летний российский актер театра, кино и ТВ Степан Рожнов, известный по роли Михаила Зотова в сериале "Глухарь", его спин-оффе - сериале "Карпов" - и серии "Пятницкий", получил травму головы во время выступления в одном из концертных залов Москвы.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел 20 февраля на ежегодном фестивале, посвященном дню рождения ныне покойного фронтмена Nirvana Курта Кобейна.

Уточнено, что Рожнов в компании коллег выступал на мероприятии в качестве аниматора - "прыгал на сцене, развлекая публику". По сценарию, в какой-то момент он должен был сигануть со сцены на руки публике. Но не рассчитал, рухнул на пол и ударился головой.

Ему наложили на шею бандаж, после чего был доставлен в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что на 38-м году жизни умерла от рака легких актриса "Глухаря" Дарья Егорычева.

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