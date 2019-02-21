Американскую жену боевика ДАИШ не пустили в США

Гражданку США Ходу Мутану, которая четыре года являлась женой боевика ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") не пустили на родину. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в Twitter, что это произошло согласно его распоряжению.

По словам Трампа, у 24-летней Мутаны нет никаких юридических оснований для возвращения в США - ни гражданства, ни визы, ни действительного паспорта. Между тем представитель госдепартамента Роберт Палладино отмечал, что американка должна быть возвращена домой.

В настоящее время женщина вместе с полуторагодовалым сыном находится в курдском лагере беженцев в Сирии. По ее словам, она сбежала от боевиков.