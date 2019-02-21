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21.02.2019 01:24
Рубрика: Спорт

"Атлетико" забил два безответных мяча "Ювентусу" в Лиге чемпионов

Текст: Илья Соболев
Мадридский "Атлетико" одолел на своем поле итальянский "Ювентус" со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Фото: AP Photo/Manu Fernandez Фото: AP Photo/Manu Fernandez
Фото: AP Photo/Manu Fernandez

До сих пор "Атлетико" и "Ювентус" пересекались в Лиге чемпионов лишь однажды. В сезоне 2014/2015 на групповом этапе команды сподобились лишь на один гол на двоих в двух матчах: на своем поле минимальную победу праздновали мадридцы. Факт как нельзя лучше характеризующий прагматичный стиль обеих команд. Вот и сейчас мало, кто отважился прогнозировать в этом противостоянии обилие забитых мячей.

Между тем, интриг и подтекстов в преддверии первого матча было более, чем достаточно. У клубов полно пересечений: например, форвард "Юве" Марио Манджукич когда-то играл за "Атлетико", а нынешний нападающий мадридцев Альваро Мората некогда зажигал за туринский клуб. Но, пожалуй, главный сюжет заключался в возвращении Криштиану Роналду в Мадрид, который он покинул, перейдя этим летом в "Ювентус". Выступая за "Реал", Роналду изрядно попортил крови "Атлетико", и неудивительно, что от трибун "Ванда Метрополитано" ему досталась отдельная порция неодобрения.

Фото: AP
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Вопреки ожиданиям матч начался на приличных скоростях. Инициативой в основном владели хозяева, пытавшиеся строить атаки через слабое звено туринцев, правого защитника Маттео Де Шильо. Именно с его участием произошел центральный эпизод первого тайма. На 28-й минуте форвард "Атлетико" Диего Коста врывался в штрафную гостей и упал в борьбе с Де Шильо. Судья Феликс Цвайер первоначально указал на 11-метровую точку, но потом, воспользовавшись подсказками видеоассистентов (VAR), назначил штрафной. Момент, к слову, допускал толкование, при котором фола не было вообще. В этом случае, Коста получил бы уже вторую желтую карточку: первую он схлопотал еще на восьмой минуте матча. Из-за нее он, кстати, не сыграет в ответном матче.

"Ювентус" старался отвечать набегами Роналду. В одной из атак Криштиану получил по ногам от Сауля, но рефери нарушения не заметил. Зато под самый занавес показал "горчичник" мадридцу Томасу Парти, который, как и Коста, из-за перебора в ответном матче своей команде не поможет.

Второй тайм начался со стопроцентного момента "Атлетико". На 50-й минуте Антуан Гризманн виртуозной передачей из центра поля вывел Косту на чистое рандеву с голкипером "Юве" Войцехом Щенсны, но испанец умудрился не попасть даже по воротам. Буквально через две минуты гостевые ворота атаковал уже сам Гризманн: мяч после его удара угодил в перекладину, а на отскоке первым оказался защитник туринцев Джорджио Кьеллини, который разрядил обстановку.

Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
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На 71-й минуте арбитру снова пришлось пользоваться VAR. Альваро Мората, сменивший Косту, головой замкнул навес с фланга, но перед этим толкнул в спину защитника. Судья сумел разглядеть нарушение только на видеоповторе, после чего отменил взятие туринских ворот.

И все-таки "Атлетико" сумел забить по правилам. На 78-й минуте в сутолоке, возникшей в гостевой штрафной, расторопнее всех оказался Хосе Мария Хименес, который в падении отправил мяч в ворота - 1:0. Не успел "Юве" прийти в себя, как пропустил снова. Очередная подача мадридцев снова привела к хаосу во владениях Щенсны: на этот раз мяч оказался у Диего Година, и тот не без помощи рикошета от Роналду точно пробил с острейшего угла - 2:0.

Последние минуты матча итальянцы провели в попытках организовать штурм хозяйских ворот, но они ни к чему не привели. Таким образом "Атлетико" сделал серьезную заявку на продолжение борьбы за выход в финал Лиги чемпионов, который, к слову, пройдет именно на "Ванда Метрополитано".

Тем временем, в параллельном матче английский "Манчестер Сити" одержал волевую победу в гостях над немецким "Шальке". Серхио Агуэро вывел англичан вперед, но два гола Набиля Бенталеба с пенальти, казалось, перевернули ход игры. Однако "горожане" сумели перестроиться и благодаря голам Лероя Сане и Рахима Стерлинга дожать соперника - 3:2. Отметим, что оба мяча "Манн Сити" забил, играя в меньшинстве: на 68-й минуте вторую желтую карточку получил Николас Отаменди.

Спорт Футбол Лига чемпионов 2018/2019
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