В Главном управлении безопасности дорожного движения (ГУОБДД) предупредили автовладельцев страны о проведении рейдов по выявлению водителей, скрывающих регистрационные номерные знаки на машинах.

Уже на следующий день после того как в Бишкеке - пока на нескольких перекрестках в центре столицы - заработали видеокамеры, в социальных сетях начали делиться советами по поводу того, как можно обмануть систему "Безопасный город". В данный момент наиболее популярный способ - просто замазать грязью либо весь регистрационный номер, либо некоторые символы на нем. Это якобы позволяет машине оставаться неузнанной в случае нарушения водителем правил дорожного движения.

В российской компании, занимающейся внедрением "Безопасного города" в республике, тем временем уверяют: ни грязь, ни какие-либо приспособления, например, пленки, решетки, не помогут желающим избежать ответственности за проезд на красный сигнал светофора или пересечение стоп-линии на перекрестке.

Кроме того, в ГУОБДД МВД КР сообщили, что по дорогам уже курсируют патрульные машины. "Инспекторы, используя специальное оборудование, будут выявлять, останавливать и задерживать транспортные средства с госномерами, которые трудно распознать", - сказали в управлении. В ведомстве напомнили, что, согласно законодательству, штраф за такое нарушение может составить пять тысяч сомов.

Кроме того, как пояснили в Главном управлении безопасности дорожного движения, в парламент внесли законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за управление транспортным средством с отсутствующими, подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками и управление с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации номеров либо позволяющих их видоизменить или скрыть. В случае одобрения штраф для физических лиц составит 10, для юридических - 28 тысяч сомов.

Кстати, по словам заместителя начальника ГУОБДД Нура Сатыбалдиева, инспекторы отныне будут отслеживать нарушения ПДД не только автомобилистами, но и пешеходами. "Переход дороги в неположенном месте наказывается штрафом в тысячу сомов. Работа видеокамер "Безопасного города" на пешеходов не распространяется. Планируется, что у блюстителей порядка будут электронные планшеты, потому что не все граждане носят с собой паспорта, усилилась внутренняя миграция. Планшеты помогут выяснять данные о гражданах на месте. Механизмы уже почти разработаны. За нарушение пешеходу выпишут постановление о штрафе", - рассказал Нур Сатыбалдиев.

Если же человек не уплатит штраф, то его ждет суд.

Кстати



На обработку нарушения ПДД, зафиксированного видеокамерами, отводится три дня. После этого информацию отправят в государственное предприятие "Кыргызпочтасы". Оттуда "письма счастья" будут рассылаться адресатам в течение трех-восьми дней в зависимости от местожительства нарушителей.



- Автовладельцам Чуйской области их доставят в течение пяти дней, Иссык-Кульской - четырех-семи, Таласской - шести, Нарынской - пяти-семи, Ошской - пяти-восьми, Джалал-Абадской - четырех-восьми, Баткенской - шести-восьми дней, - пояснили в "Кыргызпочтасы".