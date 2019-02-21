ЦБ планирует допускать к рынку форекс только квалифицированных инвесторов

Допуск к рынку форекс следует существенно ограничить, уверены в ЦБ. Сейчас подходит к концу работа над соответствующим законопроектом. Документ сделает рынок форекс доступным только для квалифицированных инвесторов. Более того, даже для них предлагается сократить максимальное кредитное плечо с 1 к 50 до 1 к 30.

"Если для доступа потребуется в любом случае проходить квалификацию, число пользователей может очень существенно упасть", - рассказал в интервью ТАСС заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

По его словам, в будущем форекс-дилеров необходимо также включить в число тех субъектов, на которых распространяются все требования по деловой репутации.

Услуги форекс часто напоминают финансовые пирамиды, несмотря на то, что регулируются законодательно. ЦБ аннулировал лицензии пяти крупнейших форекс-дилеров, которые не исправили свои модели работы, противоречащие закону. В 2018 году также было выявлено 223 сайта нелегальных форекс-дилеров, за два года - 352.