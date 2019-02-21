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21.02.2019 15:54
Рубрика: Спорт

Черчесов, Киркоров и Басков поддержали российских лыжников

Текст: Борис Степанов

Комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев запустил флешмоб в поддержку российских лыжников, которые готовятся к выступлению на чемпионате мира в австрийском Зеефельде. В нем уже принял участие ряд знаменитостей - свое послание, в том числе, оставил и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, в свое время выступавший, а затем и работавший тренером как раз в Австрии.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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"Добрый день! Стартует ваш турнир, и наша футбольная сборная и я в частности желаем вам хорошего старта в моей родной Австрии, - сказал Черчесов. - Мы болеем за вас. Вперед, ребята, мы здесь за вас будем держать кулачки".

Подписчики Губерниева в Instagram неожиданно обнаружили обращение Черчесова рядом с аналогичными напутствиями от российских поп-исполнителей Николая Баскова и Филиппа Киркорова, в честь известной песни которого этот флешмоб сопровождается хэштегом #цветнастроениялыжи. Это, впрочем, не должно удивлять. Губерниев, хоть и не скрывает своей любви к тяжелому року, очень часто ведет мероприятия, участниками которых являются деятели как раз поп-сцены.

52-й чемпионат мира по лыжным видам спорта был торжественно открыт накануне, а сегодня там состоятся первые старты. Турнир продлится до 3 марта, за это время в шести дисциплинах будет разыграно 12 комплектов медалей. Наибольшие надежды российские болельщики возлагают на лыжные гонки, где за победу будут бороться, в том числе, Сергей Устюгов и Александр Большунов. Прямые трансляции соревнований может будет увидеть на телеканале "Матч ТВ".

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Связался с усами футбольной надежды , наш блестящий Станислав Черчесов пожелал удачи нашим лыжникам !!!!! Футболисты молодцы , а лыжники огромные молодцы !!! Вперёд , сегодня спринтерские гонки !!!!! Все на лыжи !!!! Цвет настроения - лыжи !!!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #цветнастроениялыжи #сборнаяроссии #черчесов #усынадежды #лыжисдмитриемгуберниевым

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

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