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Рубрика: Власть
Проект: Пушкинский конкурс

По-русски говоря

Что делать, чтобы в мире не сокращалось число владеющих русским?
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(7798)
Более чем 150 языков россияне называют родными, а 37 из них имеют статус государственных, напомнил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, открывая "круглый стол" "Российская государственность и русский язык: история и современность".
Сергей Нарышкин: Попытки столкнуть народы на языковой почве не приведут ни к чему хорошему. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Сергей Нарышкин: Попытки столкнуть народы на языковой почве не приведут ни к чему хорошему. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Сергей Нарышкин: Попытки столкнуть народы на языковой почве не приведут ни к чему хорошему. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Любой язык играет особую роль в сохранении исторической памяти народа, в нем, "как в зеркале, можно найти отражение минувших событий, следы соприкосновения и взаимообогащения различных культур", поэтому попытки столкнуть народы на языковой почве не приведут ни к чему хорошему, заявил глава РИО и привел в пример славянские языки: "Разветвление древнерусского языка, который был общим предком для русского, белорусского, украинского языков, - это последствия масштабных процессов государственного строительства, а также борьбы самых разных исторических игроков за сферы влияния в евразийском пространстве. Эта борьба идет и в наши дни, и тот, кто выпячивает и всячески подчеркивает разницу между братскими, родственными народами, пытается их столкнуть и противопоставить, не только грешит против исторической истины, но и ведет заведомо деструктивную и злонамеренную игру".

Фото: iStock
Международный фестиваль русского языка стартовал в Москве

Русский язык, Россия и мир - это тема, включающая в себя основные понятия отечественной идентичности, должна стать особой сферой внимания РИО.

"Тема даже перезрела, поздновато мы взялись за обсуждение этой проблемы на таком уровне, - заметил замглавы Роспечати Владимир Григорьев, объяснив свою позицию тем, что "внятной программы продвижения русского языка за рубежом так и не было выработано" и "хотя в России многие ведомства занимаются русским, но сбалансированной системы с единым центром управления нет". А между тем, по наблюдениям Григорьева, традиционные мировые центры славистики замещают русский язык украинским. Среди шагов, которые смогли бы преодолеть тренд к сокращению желающих учиться и работать по-русски, замглавы Роспечати назвал организацию ЕГЭ в странах СНГ и расширение квот на учебу иностранцев в России.

Цифры - вещь упрямая. По данным замдиректора Центра социсследований Миннауки и высшего образования РФ Александра Арефьева, число владеющих русским языком в мире за 25 лет уменьшилось с 312 миллионов человек до 243,1. За тот же период количество учащихся на русском снизилось на 39,4 миллиона. Статистика также утверждает, что среди лидеров по количеству школ, где изучают русский как иностранный, Германия. Зато в Польше больше народу, кто хочет знать язык Пушкина - его учат более 200 тысяч человек. Александр Арефьев также отметил, что хотя русский пока и остается в числе десяти самых распространенных языков в мире, его, по демографическим причинам, "отодвигают" португальский, хинди, урду, бенгали.

Социологи: Намеренное искажение русского языка раздражает россиян

А вот наши внутренние цифры могут быть весьма тревожны. Так, по результатам переписи населения 2010 года 99,4 процента населения России владеют русским языком. "Однако это картина общая. Но есть регионы, где другие результаты. "Около 15 процентов жителей Тывы и Якутии русский знают очень плохо. То есть исключены из информационного потока на государственном языке", - посетовала ректор Пушкинского института Маргарита Русецкая и для ясности картины предложила дополнить вопрос переписи "Каким языком владеете" уточнениями типа "для общения", "профессионально".

Участник "круглого стола", спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заметил, что русский по-прежнему один из шести языков ООН. Однако там часто упрощают протокол, выпуская документы лишь на одном из них - английском. Позиция России в этой ситуации - бороться за многоязычие.

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