ЦСКА обыграл "Гран-Канарию" в Евролиге

Московский ЦСКА одержал 18-ю по счету победу в самом престижном баскетбольном турнире континента Евролиге. Армейцы на своей площадке не оставили шансов испанской "Гран-Канарии" - 107:85 (29:20, 27:22, 25:22, 24:21).

По иронии судьбы, точнее "стараниями" составителей календаря, эта игра проходила практически одновременно с отборочным матчем чемпионата мира между сборными России и Болгарии. ЦСКА делегировал в национальную команду Андрея Воронцевича, который помог сборной одержать важную победу (104:60).

Кстати, к следующему матчу сборной "колония" армейцев существенно расширится - против финнов смогут сыграть еще Никита Курбанов Семен Антонов, Джоэль Боломбой и Иван Ухов. Пока же эти парни бились за клуб и слушали судью-информатора, который прямо по ходу матча сообщал, как играет сборная.

На паркете "Мегаспорта" меж тем было без сенсаций. ЦСКА на правах одного из главных фаворитов Евролиги с ходу получил преимущество - чуть побуксовав вначале, москвичи сделали рывок 9:0, и по итогам первой четверти получили комфортную фору 29:20. Дальше "красно-синие" продолжили радовать болельщиков красивыми комбинациями, охотно забивали сверху и вообще играли раскрепощено.

"Гран-Канария", впервые выступавшая в Евролиге и находящаяся в подвале таблицы, конечно, сопротивлялась. Но разница в классе сказывалась - к большому перерыву на табло горели еще более убедительные цифры 56:42 в пользу хозяев.

Вторая половина встречи прошла по похожему сценарию. Хозяева спокойно контролировали ситуацию, а на какое-то время - редкий случай - на паркете оказались все четверо российских баскетболистов ЦСКА, и примкнувший к ним Дэниэль Хэкетт. Более того, когда исход встречи уже не вызывал сомнений, в игру вошел 20-летний Андрей Лопатин, для которого это был дебют в Евролиге. Очков вчерашний юниор не набрал, но полезными действиями отметиться успел - забрал подбор на своем щите и сделал перехват.

А затем отличился еще и другой дебютант Александр Хоменко. Защитник, командированный из ЦСКА-2, в первой же атаке забил после красивого прохода, чем вызвал восторг на трибунах.

В итоге матч завершился спокойной победой армейцев на классе - 107:85. Самым результативным игроком у ЦСКА в итоге стал Серхио Родригес, набравший 18 очков. Еще 17 баллов добавил в копилку армейцев Уилл Клайберн. Таким образом, ЦСКА сохранил в общей таблице второе место.

Москвичи после 23 туров имеют в активе 18 побед при пяти поражениях. У "Гран-Канарии" осталось шесть выигрышей.