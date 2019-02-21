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21.02.2019 13:45
Рубрика: В мире

Депутаты обеспокоены перспективами белорусско-польского диалога

Текст: Юрий Сизов

Сожаление и озабоченность выразили в Постоянной комиссии по международным делам палаты представителей белорусского парламента в связи с очередной провокационной акцией праворадикальных сил в польском Гайновке, информирует БЕЛТА.

В небольшом городке на востоке страны - месте компактного проживания этнических белорусов в Польше - 23 февраля планируется провести очередной так называемый марш памяти "проклятых солдат". Речь идет о вооруженных формированиях, которые после Второй Мировой войны совершили преступления против человечности. Они повинны, в том числе, и в преступлениях против мирных жителей, включая белорусов православного вероисповедания.

Фото: Reuters
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Председатель Постоянной комиссии Валерий Воронецкий считает, что подобная акция может негативно повлиять на диалог Беларуси и Польши. "Очередная провокационная акция националистов в Гайновке может осложнить сотрудничество и негативно повлиять на ведущийся исторический диалог между нашими странами", - подчеркнул парламентарий.

Депутаты рассчитывают, что "польские парламентарии и здравомыслящие граждане Польши дадут соответствующую оценку этой акции и не допустят ее проведения".

Следует напомнить, что в Польше уже восемь лет на государственном уровне отмечается День памяти "проклятых солдат". Так Варшава именует тех солдат, которые не сложили оружие после  Второй мировой войны, оставаясь, якобы, верными польскому правительству в эмиграции. Между тем многие представители польского подполья в первые послевоенные годы совершили бесчисленные преступления - убийства, грабежи и насилия.
 

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