Для "Российского экологического оператора" разработают "дорожную карту"

Для первоначального этапа работы "Российского экологического оператора" ("РЭО") будет разработана "дорожная карта". Такое поручение дал вице-премьер Алексей Гордеев по итогам встречи с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным, заместителем министра Владимиром Логиновым и генеральным директором "РЭО" Денисом Буцаевым. В "дорожную карту" будут, в том числе, погружены задачи по формированию необходимой нормативно-правовой базы работы компании, и ее синхронизации с существующим законодательством.

"Сейчас главное - не терять времени на старте. Необходимо максимально быстро решить все организационно-технические и правовые вопросы и начинать работать в полную мощь. "РЭО" должен стать главным флагманом создания в России современной технологичной отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. К 2024 году мы должны выйти на кратное повышение уровня обработки отходов - до 60 процентов, и полностью рекультивировать существующие в черте российских городов свалки. Все эти цели и задачи были озвучены в ходе ежегодного Послания Президента страны и закреплены в национальном проекте "Экология", - отметил Алексей Гордеев.