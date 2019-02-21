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Древний архиватор WinRAR оказался опасным

21.02.2019,  
17:48
Текст:  Богдан Бобров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты IT-компании Check Point Software Technologies, специализирующейся на вопросах кибербезопасности, разместили у себя на сайте отчет, согласно которому один из самых популярных компьютерных архиваторов WinRAR может представлять угрозу безопасности для пользователя.

Уязвимость была найдена в старинном формате с расширением ".ace" и связанной с ним библиотекой "unacev2.dll", скомпилированной в далеком 2006 году без использования какого-либо механизма защиты.

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Используя устаревший контейнер, можно "подсадить" зловредное ПО практически любому пользователю. Для наглядности специалисты записали процесс заражения на видео и разместили его на своем YouTube-канале.

В WinRAR проблему заметили чуть раньше и в версии 5.70 Beta 1 закрыли возможность для использования эксплоита. Скачать обновление могут все желающие, а до этого стоит избегать писем, которые содержат в себе архивы в вышеуказанном формате.

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