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Рубрика: Власть

Шаги по вертикали

"Единороссы" поддержат поправки в законы для реализации Послания
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(7798)

Партия "Единая Россия" обеспечит оперативное законодательное сопровождение всех ключевых поручений президента, которые были заявлены в Послании. Кроме того, за каждым объектом и крупным мероприятием, которые реализуются в рамках национальных проектов, будут закреплены конкретные депутаты партии. Это должно обеспечить максимальный контроль за эффективностью нацпроектов.

Главная задача депутатов - оперативно обеспечить законодательное сопровождение инициатив Послания, заявил Андрей Турчак. Фото: РИА Новости Главная задача депутатов - оперативно обеспечить законодательное сопровождение инициатив Послания, заявил Андрей Турчак. Фото: РИА Новости
Главная задача депутатов - оперативно обеспечить законодательное сопровождение инициатив Послания, заявил Андрей Турчак. Фото: РИА Новости

Реализацию Послания президента Федеральному Собранию в четверг обсудили на заседании президиума генсовета "Единой России". "Были даны прямые поручения, а не просто обращения к правительству и губернаторам с просьбой рассмотреть и подготовить предложения по тем или иным вопросам. В том числе были даны конкретные поручения нашему депутатскому корпусу", - заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Он призвал весь депутатский корпус ЕР максимально быстро обеспечить законодательное сопровождение всех заявленных в Послании инициатив. "Это главная задача, которую никто кроме нас решить не сможет", - подчеркнул Турчак.

Отдельное внимание он обратил на слова президента о том, что список конкретных мер по повышению уровня жизни самых незащищенных слоев населения и поддержке семьи не исчерпывается Посланием. В связи с этим Турчак поручил на уровне регионов и муниципалитетов находить и предлагать дополнительные шаги.

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Также Турчак поставил задачу обеспечить жесткий партийный контроль за реализацией нацпроектов. По его словам, у каждого объекта в регионе, будь то фельдшерско-акушерский пункт или детский сад, должна быть фамилия конкретного депутата, лично контролирующего сроки проведения работ, их качество и результат. Первый замсекретаря генсовета партии Ольга Баталина рассказала, как это будет работать: "Мы предлагаем за каждым из таких объектов и крупных мероприятий закреплять депутатов разных уровней по вертикали: муниципальный депутат, депутат субъекта, федеральный депутат. Таким образом, у каждого объекта будет группа ответственных". По ее словам, в ближайшее время в партийной информационной системе "Вся Россия" появится единый модуль, в который будет загружена информация обо всех контролируемых мероприятиях и объектах.

Еще один вопрос, который обсуждался на заседании президиума генсовета, - запуск предварительного голосования. Турчак сообщил, что праймериз по отбору кандидатов на выборы разного уровня пройдут 26 мая. Успешное участие в предварительном голосовании - это обязательное условие для выдвижения кандидатом от партии на выборах.

Власть Работа власти Госуправление Партии "Единая Россия" Послание президента Федеральному Собранию 2019 года
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