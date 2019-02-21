Экс-адвокат Трампа даст показания в Конгрессе 27 февраля

Юрист Майкл Коэн, бывший адвокат президента США Дональда Трампа, выступит в Конгрессе. Американские законодатели смогут выслушать юриста 27 февраля, говорится на официальном сайте комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей.

"Я рад объявить, что показания Майкла Коэна перед комитетом по надзору состоятся, несмотря на попытки некоторых лиц запугать членов его семьи и не допустить его появления", - заявил председатель комитета Элайджи Каммингс.

Примечательно, что 28 февраля юрист предстанет на закрытых слушаниях перед комитетом по разведке, где будут подниматься вопросы вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году. Ранее Майкл Коэн отказывался от дачи показаний в связи с угрозами в отношении его семьи, которые, по утверждению адвоката, исходили со стороны Трампа.

В конце 2018 года Коэн был приговорен к трем годам тюрьмы, в том числе за нецелевое расходование средств, которые предназначались для проведения предвыборной кампании. Заключение юриста под стражу отложено до мая этого года.