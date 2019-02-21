Эксперт прокомментировал появление израильского "убийцы" С-300 и С-400

На авиакосмической выставке Aero India 2019 в Бангалоре израильский концерн IAI (Israel Aerospace Industries) представил макет дрона-камикадзе Mini Harpy.

Как сообщила компания, беспилотник может запускаться с наземных и морских позиций, а также с вертолетов. Дрон обладает способностью барражировать в ожидании цели.

Дальность полета беспилотника составляет до ста километров от оператора, которому он передает видео, продолжительность работы - до двух часов. Mini Harpy весит 45 килограммов, а его боевая часть - восемь килограммов.

При этом компания показала ролик, в котором Mini Harpy в числе прочих мишеней атакует радар всевысотного обнаружения 96Л6Е, применяемый в комплексах С-300 и С-400.

Военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сказал "РГ", что "факт наличия такого рода дронов, которые могут представлять собой летающие снаряды, в России уже известен".

По его словам, несбиваемых дронов не бывает.

"Наша база в Хмеймиме не раз подвергалась атакам дронов различной конструкции, в том числе очень похожих на некоторые израильские. При этом сбитие таких дронов осуществлялось путем взаимодействия комплексов радиоэлектронной борьбы и ПВО. Все дроны были сбиты", - отметил Леонков.

Уничтожение же Израилем комплекса "Панцирь-С1" российского производства в Сирии связан с тем, что тот находился в нерабочем состоянии.

"Подготовка сирийских войск ПВО пока находится не на самом высоком уровне. Потому что никогда нельзя оставлять разряженный комплекс зенитно-ракетной системы без прикрытия других комплексов - до того момента, как он перезарядится. Сирийцы этот факт игнорировали", - отметил Леонков.

Это никоим образом не говорит о том, что "Панцирь" является плохой системой. Свою задачу в Сирии он выполняет, добавил эксперт.

Напомним, Израиль в ночь на 21 января нанес массированный удар по нескольким объектам на юге Сирии. В числе прочих были атакованы позиции сирийской противовоздушной обороны в районе Дамаска.

В ходе удара был уничтожен, в частности, комплекс "Панцирь-С1" российского производства. Для этого Израиль использовал барражирующий боеприпас.