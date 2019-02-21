Эксперты объяснили рост российского экспорта в Германию

Рост экспорта России в Германию по итогам 2018 года увеличился на рекордные 14,6% и составил 36 миллиардов евро. Эта тенденция объясняется повышением цен на нефть на мировых рынках и растущими объемами поставок газа.

В то же время поставки немецких товаров за этот же период времени выросли лишь на 0,8% и были зафиксированы на уровне 26 миллиардов евро. Общий объем взаимного товарооборота вырос на 8,4 процента по сравнению с 2017 годом, сообщает Восточный комитет немецкой экономики.

"К сожалению, стагнации экспорта Германии способствовали сдержанная деловая конъюнктура в России, сохраняющийся длительное время слабым рубль, а также политика санкций", - комментирует председатель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле. По его словам, продолжающаяся дискуссия о новых экономических санкциях США против России приводит к неуверенности немецких бизнесменов и их российских коллег. "Мы желаем, чтобы в ближайшее время поступил политический сигнал о разрядке, позволяющий придать новую динамику взаимному диалогу", - добавил Бюхеле.

По данным немецкой экспортной статистики, в конце 2018 года Россия заняла 15-е место среди торговых партнеров Германии, в 2012 году россияне были на 11-м месте.