Новости

Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны 21.02.2019
Захарова: Новых провокаций в Керченском проливе не будет 21.02.2019
Умер басист и вокалист легендарных The Monkees Питер Торк 21.02.2019
БАТЭ не смог во второй раз подряд обыграть "Арсенал" и вылетел из ЛЕ 21.02.2019
Представители Пугачевой прокомментировали сведения о ее госпитализации 21.02.2019
Путин подписал указ о призыве на сборы 21.02.2019
В московских аэропортах задержаны и отменены почти 100 рейсов 21.02.2019
РФ направила в Венесуэлу лекарства и медоборудование 21.02.2019
Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту 21.02.2019
Экс-чемпион UFC Сен-Пьер завершил карьеру сразу после вызова от Хабиба 21.02.2019
Раздача чая около станции Комсомольская продолжится до 24 февраля 21.02.2019
Сергей Устюгов извинился за выступление на чемпионате мира 21.02.2019
На улицы столицы вывели более 8 тысяч единиц техники по уборке снега 21.02.2019
Лыжник Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежцем Клебо 21.02.2019
Путин назначил нового постпреда при ОДКБ 21.02.2019
Минпросвещения учтет предписания Генпрокуратуры по перечню учебников 21.02.2019
Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России 21.02.2019
Сенатор прокомментировал планы Киева разорвать договор по Азовскому морю 21.02.2019
Инвестиционная программа на 2019 год утверждена в Беларуси 21.02.2019
Венесуэла закрывает границы с Колумбией и Бразилией 21.02.2019
Семашко: Беларусь в Европе ассоциируется с миром и безопасностью 21.02.2019
В Каракасе не видят необходимости просить военную помощь у Москвы 21.02.2019
Посол РФ: Подвиг югославских партизан никогда не будет забыт 21.02.2019
Сеть "Магнит" проведет ребрендинг всех магазинов 21.02.2019
Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Челябинске 21.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
21.02.2019 23:48
Рубрика: Спорт

Устояла на льду

Медведева продолжает борьбу за путевку на чемпионат мира
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 40(7798)
Пока Алина Загитова проводит шуточные тренировки на льду со своей любимой собакой Масару, в турнире фигуристок в финале Кубка России в Великом Новгороде идет серьезная битва за единственную путевку на чемпионат мира, который состоится в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.
Евгения Медведева не выглядит абсолютным лидером, но, похоже, многие проблемы ей удалось решить. Фото: РИА Новости Евгения Медведева не выглядит абсолютным лидером, но, похоже, многие проблемы ей удалось решить. Фото: РИА Новости
Евгения Медведева не выглядит абсолютным лидером, но, похоже, многие проблемы ей удалось решить. Фото: РИА Новости

Два места забронировали за собой олимпийская чемпионка Загитова, завоевавшая на европейском первенстве "серебро", и дебютантка взрослого сезона Софья Самодурова, выигравшая в Минске "золото".

А в четверг большой шаг на пути в Сайтаму сделала Евгения Медведева, которая в этом сезоне начала тренироваться у канадского специалиста Брайана Орсера. Именно Женя выиграла короткую программу в финале Кубка России, набрав 76,89 балла. Катание Медведевой можно назвать аккуратным, но главное - она справилась с собой, с нервами и исполнила чисто все прыжковые элементы: каскад тройной флип - тройной тулуп, а также двойной аксель и тройной риттбергер. Из-за ошибок на прыжках Женя заняла 14-место в короткой программе на чемпионате России, по итогам турнира стала седьмой и, казалось, поставила крест на своих шансах выступить на главных стартах сезона. Но видно, что с конца декабря Медведева проделала большую работу. Да и смена программы пошла на пользу.

На одно место претендуют сразу три фигуристки - Медведева, Константинова и Туктамышева

Напомним, что Медведева отказалась от легкой мелодии Orange Colored Sky в исполнении Натали Коул. Брайан Орсер в интервью "РГ"признался, что они с хореографом Дэвидом Уилсоном немного поспешили кардинально менять стиль фигуристки, которая привыкла выражать другие, более глубокие эмоции. Поэтому теперь Медведева катается под музыку из оперы "Тоска" Джакомо Пуччини в постановке Миши Ге - известного фигуриста из Узбекистана.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Орсер рассказал "РГ" о трудностях "переходного периода" у Медведевой

Станислава Константинова тоже пытается сохранить за собой место в сборной. Стася выступала на чемпионате Европы, но завалила короткую программу на минском льду. В Великом Новгороде тренировка тоже прошла неудачно. Но на старте Константинова справилась с прокатом и даже обыграла Медведеву в оценке за технику (40,03 против 39,91 балла), но по сумме баллов пока стала второй (75,47). Понятно, почему Медведева назвала свое выступление просто "нормальным": "Я не совершила подвиг. Я лишь откаталась чисто".

Еще одна претендентка на путевку на чемпионат мира Елизавета Туктамышева, которая пропустила национальный отбор и чемпионат Европы из-за воспаления легких, не стала облегчать программу в финале Кубка страны. Лиза пошла на тройной аксель, но приземление не получилось. Падение отбросило Туктамышеву на четвертое место (72,21). В тройку сильнейших вошла Анастасия Губанова (73,94). Но борьба продолжится сегодня в произвольной программе.

Спорт Фигурное катание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума не успела рассмотреть законопроект о наследовании пенсий
РФ не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы
Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту
Песков назвал сроки подготовки поручений по Посланию
Лыжник Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежцем Клебо