Пока Алина Загитова проводит шуточные тренировки на льду со своей любимой собакой Масару, в турнире фигуристок в финале Кубка России в Великом Новгороде идет серьезная битва за единственную путевку на чемпионат мира, который состоится в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

Два места забронировали за собой олимпийская чемпионка Загитова, завоевавшая на европейском первенстве "серебро", и дебютантка взрослого сезона Софья Самодурова, выигравшая в Минске "золото".

А в четверг большой шаг на пути в Сайтаму сделала Евгения Медведева, которая в этом сезоне начала тренироваться у канадского специалиста Брайана Орсера. Именно Женя выиграла короткую программу в финале Кубка России, набрав 76,89 балла. Катание Медведевой можно назвать аккуратным, но главное - она справилась с собой, с нервами и исполнила чисто все прыжковые элементы: каскад тройной флип - тройной тулуп, а также двойной аксель и тройной риттбергер. Из-за ошибок на прыжках Женя заняла 14-место в короткой программе на чемпионате России, по итогам турнира стала седьмой и, казалось, поставила крест на своих шансах выступить на главных стартах сезона. Но видно, что с конца декабря Медведева проделала большую работу. Да и смена программы пошла на пользу.

На одно место претендуют сразу три фигуристки - Медведева, Константинова и Туктамышева

Напомним, что Медведева отказалась от легкой мелодии Orange Colored Sky в исполнении Натали Коул. Брайан Орсер в интервью "РГ"признался, что они с хореографом Дэвидом Уилсоном немного поспешили кардинально менять стиль фигуристки, которая привыкла выражать другие, более глубокие эмоции. Поэтому теперь Медведева катается под музыку из оперы "Тоска" Джакомо Пуччини в постановке Миши Ге - известного фигуриста из Узбекистана.

Станислава Константинова тоже пытается сохранить за собой место в сборной. Стася выступала на чемпионате Европы, но завалила короткую программу на минском льду. В Великом Новгороде тренировка тоже прошла неудачно. Но на старте Константинова справилась с прокатом и даже обыграла Медведеву в оценке за технику (40,03 против 39,91 балла), но по сумме баллов пока стала второй (75,47). Понятно, почему Медведева назвала свое выступление просто "нормальным": "Я не совершила подвиг. Я лишь откаталась чисто".

Еще одна претендентка на путевку на чемпионат мира Елизавета Туктамышева, которая пропустила национальный отбор и чемпионат Европы из-за воспаления легких, не стала облегчать программу в финале Кубка страны. Лиза пошла на тройной аксель, но приземление не получилось. Падение отбросило Туктамышеву на четвертое место (72,21). В тройку сильнейших вошла Анастасия Губанова (73,94). Но борьба продолжится сегодня в произвольной программе.