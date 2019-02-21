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21.02.2019 20:03
Рубрика: Экономика

Деньги из сети

В России появилась вторая женщина-миллиардер
Текст: Евгений Гайва, Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(7798)
Владелица и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России. До этого единственной женщиной в России с состоянием в миллиард долларов считалась Елена Батурина, российская предпринимательница, филантроп и меценат.
Доверие клиентов Татьяна Бакальчук завоевала благодаря высокому уровню сервиса интернет-магазина. Фото: РИА Новости Доверие клиентов Татьяна Бакальчук завоевала благодаря высокому уровню сервиса интернет-магазина. Фото: РИА Новости
Доверие клиентов Татьяна Бакальчук завоевала благодаря высокому уровню сервиса интернет-магазина. Фото: РИА Новости

В 2019 году стоимость Wildberries достигла 1,2 миллиарда долларов, сообщил Forbes. Предприятие заняло четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний рунета. Состояние самой владелицы бизнеса оценивается в более чем миллиард долларов.

Фото: iStock
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Своеобразный дебют Бакальчук состоялся в прошлом году, когда она впервые вошла в список богатейших людей России. Тогда ее состояние оценивалось в 600 миллионов долларов. Таким образом, за год бизнес-леди смогла удвоить капитал.

Татьяна Бакальчук - преподаватель английского языка. Свое дело вместе с мужем она открыла в 2004 году. После рождения ребенка таким способом они решили найти дополнительный заработок.

Онлайн-торговлей занялись с самого начала. В первое время торговали одеждой и обувью по каталогам Otto и Quelle с помощью интернет-площадки. Дело пошло, и скоро бизнес стал расширяться. Супруги наняли штат сотрудников, взяли в аренду склады. Через год супруги зарегистрировали ООО "Вайлдберриз", а еще через несколько лет предприятие стало работать не только в России, но и в Беларуси, Казахстане, Киргизии.

Международный интернет-магазин предлагает одежду, обувь, товары для дома и продукты питания. По итогам 2016, 2017 и 2018 годов он стал крупнейшим интернет-магазином России. Ежемесячно интернет-площадку посещают около 60 миллионов человек. В 2018 году выручка их компании составила более 1,7 миллиарда долларов.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Секрет успеха владелицы Wildberries в удобстве созданного сервиса и внимании к клиентам, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. "На рынке немного компаний, которые смогли предложить клиентам высокий уровень сервиса, и Wildberries среди них", - говорит он. Ускорилась доставка, есть возможность выбрать товар на месте, простой обмен и возврат товара. Именно эти удобства, которые привлекают клиентов, им предложил Wildberries, поясняет эксперт.

В России есть колоссальный потенциал развития рынка электронной коммерции. В ближайшие несколько лет он вырастет как минимум в три раза, говорит Соколов. В США, Китае, Великобритании объем рынка электронной коммерции занимает уже 10-15 процентов от общего объема розницы. В России - пока лишь 3,5 процента.

"У нас происходят сейчас те же самые процессы, которые происходили несколько лет назад в других странах", - заключает эксперт.

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