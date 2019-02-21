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21.02.2019 13:14
Рубрика: Власть

Госдума приняла законопроект о наказании для криминальных авторитетов

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении проект закона, которым существенно ужесточается уголовная ответственность для криминальных авторитетов. Кроме того, вводится серьезное наказание за сам факт "звания" главаря преступного клана или его подразделения. В результате именно лидеры ОПГ, а не "шестерки" наконец-то понесут наказание, надеются в ГД.
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Только в Москве сейчас, согласно оперативным данным, насчитывается более тысячи различного рода криминальных элементов.

Владимир Путин внес данный законопроект, потому что лидерам преступных группировок, как показала правоприменительная практика, зачастую удавалось оставаться в тени, пояснил депутатам полпред главы государства Гарри Минх. Это связано с тем, чтобы за само высшее "звание" в преступной иерархии наказание не было предусмотрено. Надо было доказать, что главарь руководил ОПГ именно в процессе подготовки к преступлениям, сам принимал участие в них.

Фото: iStock
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин подробнее пояснил журналистам, почему главарям преступного мира зачастую удается уходить от ответственности. "На практике они действуют через подставных лиц, до последнего стараясь оставаться в тени", - заявил он. Соответственно, наказание несли эти лица, которые неформально называют "шестерками".

Благодаря реализации инициативы президента будет создан четкий механизм, дающий возможность привлечь к уголовной ответственности за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии. За такое "звание" лишат свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей. При этом возможность применения к главарям условного наказания исключается.

Законопроектом предлагаются и другие меры, которые усилят ответственность как для главарей, так и для рядовых членов банд. "Все эти меры позволят правоохранительным органам эффективнее бороться с организованной преступностью", - уверен Вячеслав Володин.

Среди изменений - повышение штрафа за организацию, руководство или координацию деятельности преступной группировки до 5 млн рублей. При этом сроки лишения свободы сохраняются те же - от 12 до 20 лет. Кратное ужесточение штрафных санкций предусмотрено и по другим статьям. Так, за участие в преступном сообществе штраф повышается с 500 тыс. до 3 млн рублей с увеличением минимального сроков лишения свободы с 5 до 7 лет.

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В отдельный состав выделяется участие в собрании ("сходке") в целях создания, руководства либо координации ОПГ. За это будет грозить от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Одновременно проект закона дополняет условия по освобождению от уголовной ответственности. "Сейчас такая возможность есть у тех, кто добровольно прекратил свое участие в ОПГ и активно способствует раскрытию преступлений, - пояснил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. - Согласно проекту, избежать наказания смогут и те, кто сообщил о готовящейся сходке представителей преступного сообщества, а также активно способствует пресечению его деятельности".

В ходе обсуждения законопроекта депутаты спросили, будет ли сам факт "коронации вора в закона" являться основанием для приговора? Гарри Минх пояснил, что играть по правилам преступного мира и опираться на "блатные понятия" суд не будет. Им будет учитываться вся совокупность доказательств, подтверждающих, что подозреваемый - именно лидер.

Полпред президента также пояснил депутатам, что всем участникам ОПГ будет грозить конфискация имущества.

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