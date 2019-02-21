Ипотечные каникулы могут длиться полгода

Новости

Мадуро заявил о намерении сделать Венесуэлу региональной державой 05:27
На Камчатке самолеты ТОФ выследили "вражескую" подлодку 05:27
Названы самые популярные японские автомобили в России 05:16
СМИ: Начался новый набор в отряд российских космонавтов 05:03
В Приморье избившие школьного хулигана родители подали встречный иск 04:41
Сбивший во Владивостоке семью водитель объяснил побег с места ДТП 04:40
Макрон анонсировал новый закон против ненависти в интернете 04:23
Курский вокзал эвакуирован из-за сообщения о минировании 04:21
Более 40 человек сгорели заживо в столице Бангладеш 04:07
В США демократы подготовили законопроект об отмене режима ЧП 03:44
Лейтенант Береговой охраны США задержан за подготовку теракта 03:00
Из-за непогоды в США отменены более двух тысяч авиарейсов 02:55
Американскую жену боевика ДАИШ не пустили в США 02:32
Правительство Исландии продлило на пять лет разрешение на добычу китов 02:24
Курц: Австрия продолжит покупать газ у России 02:23
Трамп высказался о намерении Сандерса бороться за пост президента США 01:56
В США вандалы осквернили знаменитую скульптуру "Поцелуй" 01:12
В Ираке ополченцы ликвидировали пятерых смертников-шахидов 00:51
В Австралии появятся автомобильные номера со смайлами 00:32
За год население Украины сократилось на 200 тысяч человек 00:24
Россия оказалась в конце "рейтинга доступности наркотиков" 20.02.2019
Во Франции завод Ferrero закрыли из-за низкого качества ингредиента 20.02.2019
Коста-Рика осудила поведение "дипломатов" Гуайдо 20.02.2019
"Уралочка" уступила "Экзачибаши" в матче волейбольной Лиги чемпионов 20.02.2019
На Киевском шоссе микроавтобус столкнулся с грузовиком 20.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
21.02.2019 05:30
Рубрика: Экономика

Ипотечные каникулы могут длиться полгода

Текст: Ирина Жандарова

О том, на каких условиях россияне смогут сделать паузу в выплате ипотечных платежей, "Российской газете рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы видим, - сказал он, - что у людей в отношении ипотеки есть определенные опасения, связанные с возможной потерей платежеспособности или снижением доходов. Это подтверждается структурой обращений потребителей, поступающих в Банк России: более половины жалоб по вопросам ипотечных кредитов в 2018 году касаются невозможности выполнять обязательства по договору. В свою очередь, такое беспокойство может стать сдерживающим фактором для устойчивого развития ипотечного рынка".

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Условия льготной ипотеки будут улучшены по поручению президента

Правом на каникулы, рассказал Мамута, или на период сниженных платежей можно будет воспользоваться один раз по одному объекту недвижимости, и взять их можно будет на период 6 месяцев. Хотя надо отметить, что точные параметры условий для предоставления ипотечных каникул пока обсуждаются.

Почему именно такой срок предложен? "По нашим наблюдениям, - ответил Мамута, - именно этого срока достаточно для урегулирования жизненной ситуации. За полгода человек либо возвращается в платежный график, либо события разворачиваются таким образом, что каникулами уже не поможешь, и тогда вступает в силу период действия страхового покрытия или реализации залогового права кредитора".

Полностью интервью руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".

Экономика Недвижимость Ипотека Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал о возможной угрозе отключения России от интернета
Испытания подводного комплекса "Посейдон" впервые показали на видео
Совет Госдумы решил не платить взнос в ПАСЕ в этом году
Сергей Рябков: РФ и США не стоят на пороге войны
Голикова оценила расходы на социальные льготы, заявленные президентом