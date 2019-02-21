Субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которые работают с драгоценными металлами и драгоценными камнями, могут обязать постоянно отчитываться в минфин о массе и качестве материалов. Сейчас такую отчетность ведомство получает раз в пять лет, что не дает ему возможность вести эффективную госполитику в этой области, ведь МСП - это почти весь ювелирный рынок.

Законопроект о введении систематического учета подготовил сам минфин, проект опубликован 21 февраля на портале regulation.gov.ru. Сейчас все организации, в том числе Банк России, обязаны передавать Росстату по запросу минфина сведения о добыче, производстве, использовании и обращении драгметаллов и камней, но закон об МСП ограничивает периодичность отчетов. Крупных компаний это не касается, но их мало на рынке: более 90 процентов - микро-, малый и средний бизнес. Одни только малые предприятия, по данным за 2017 год, использовали 11 тонн золота и 56 тонн серебра против 24 и 77 тонн у крупных и средних вместе взятых.

Наибольшие привилегии по учету именно у малых компаний. Для них это удобно, но не способствует повышению качества госучета, считает партнер компании "НАФКО" Павел Иккерт. Это формирует высокие риски развития теневого оборота, экспорта и импорта, то есть контрабанды с минимальными рисками для самих компаний, поскольку срок их "жизни" может быть менее пяти лет. В этом свете Иккерт называет предложения минфина "вполне логичными и своевременными".

Законопроект ведомства предлагает поправки лишь в профильный закон, без дополнительной ответственности за непредоставление данных субъектами МСП. Сейчас за нарушение порядка предоставления статистической информации может грозить штраф по статье 19.7 КоАП РФ - всего до пяти тысяч рублей для юрлиц, по статье 13.19 КоАП - до 70 тысяч (в случае непредоставления первичных статистических данных).

"Понятно, что, учитывая специфику рынка и ценность учитываемых государственной статистикой товаров, штрафы являются мизерными. Могут ли риски получения таких штрафов повысить уровень дисциплины организаций и индивидуальных предпринимателей, обязанных передавать статданные, - вопрос, скорее, риторический, - говорит Павел Иккерт. - Так что в целом, на мой взгляд, существенного роста качества статистики в сфере учета драгоценных металлов и камней в связи с возможным принятием поправок ожидать не стоит".

Собеседники "РГ" на ювелирном рынке отчасти согласны с юристом, при этом большие надежды возлагаются не на эти поправки минфина, а на интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и камней, которую в сентябре 2018 года презентовали минфин, Гознак и Пробирная палата.

Система предполагает маркировку драгоценных материалов и изделий из них QR-кодами, "пилот" состоялся в прошлом году. В систему вводят данные о производстве по всей цепочке - от недр до прилавка, то есть известно происхождение каждого изделия, так как на него заведена отдельная карточка. После полноценного запуска системы (дата пока не назначена) учет будет вестись сам собой.