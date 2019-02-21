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21.02.2019 18:11
Рубрика: Экономика

Пробы не в счет

Малый ювелирный бизнес заставят постоянно отчитываться о драгоценных материалах
Текст: Александра Воздвиженская
Субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которые работают с драгоценными металлами и драгоценными камнями, могут обязать постоянно отчитываться в минфин о массе и качестве материалов. Сейчас такую отчетность ведомство получает раз в пять лет, что не дает ему возможность вести эффективную госполитику в этой области, ведь МСП - это почти весь ювелирный рынок.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Законопроект о введении систематического учета подготовил сам минфин, проект опубликован 21 февраля на портале regulation.gov.ru. Сейчас все организации, в том числе Банк России, обязаны передавать Росстату по запросу минфина сведения о добыче, производстве, использовании и обращении драгметаллов и камней, но закон об МСП ограничивает периодичность отчетов. Крупных компаний это не касается, но их мало на рынке: более 90 процентов - микро-, малый и средний бизнес. Одни только малые предприятия, по данным за 2017 год, использовали 11 тонн золота и 56 тонн серебра против 24 и 77 тонн у крупных и средних вместе взятых.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Минфин: Каждый пятый бриллиант на рынке - синтетика

Наибольшие привилегии по учету именно у малых компаний. Для них это удобно, но не способствует повышению качества госучета, считает партнер компании "НАФКО" Павел Иккерт. Это формирует высокие риски развития теневого оборота, экспорта и импорта, то есть контрабанды с минимальными рисками для самих компаний, поскольку срок их "жизни" может быть менее пяти лет. В этом свете Иккерт называет предложения минфина "вполне логичными и своевременными".

Законопроект ведомства предлагает поправки лишь в профильный закон, без дополнительной ответственности за непредоставление данных субъектами МСП. Сейчас за нарушение порядка предоставления статистической информации может грозить штраф по статье 19.7 КоАП РФ - всего до пяти тысяч рублей для юрлиц, по статье 13.19 КоАП - до 70 тысяч (в случае непредоставления первичных статистических данных).

"Понятно, что, учитывая специфику рынка и ценность учитываемых государственной статистикой товаров, штрафы являются мизерными. Могут ли риски получения таких штрафов повысить уровень дисциплины организаций и индивидуальных предпринимателей, обязанных передавать статданные, - вопрос, скорее, риторический, - говорит Павел Иккерт. - Так что в целом, на мой взгляд, существенного роста качества статистики в сфере учета драгоценных металлов и камней в связи с возможным принятием поправок ожидать не стоит".

Фото: Виктор Васенин/РГ
На ювелирные изделия повесят бирки с QR-кодами

Собеседники "РГ" на ювелирном рынке отчасти согласны с юристом, при этом большие надежды возлагаются не на эти поправки минфина, а на интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и камней, которую в сентябре 2018 года презентовали минфин, Гознак и Пробирная палата.

Система предполагает маркировку драгоценных материалов и изделий из них QR-кодами, "пилот" состоялся в прошлом году. В систему вводят данные о производстве по всей цепочке - от недр до прилавка, то есть известно происхождение каждого изделия, так как на него заведена отдельная карточка. После полноценного запуска системы (дата пока не назначена) учет будет вестись сам собой. 

Экономика Бизнес Малый бизнес Правительство Минфин
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