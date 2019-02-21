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Рубрика: В мире

Из-за непогоды в США отменены более двух тысяч авиарейсов

Снег и дождь, обрушившиеся на ряд штатов США, стали причиной отмены более двух тысяч авиарейсов, еще 3,4 тысячи - были задержаны.

Фото: Гаяз Искандаров
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Губернатор Нью-Джерси объявил чрезвычайное положение, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на агентство AP. В Канзасе закрыты школы, ряд частных предприятий и государственных учреждений. Еще в нескольких штатах также временно закрыты учебные заведения, а власти Нью-Йорка советуют местным жителям не выходить без надобности из дома.

Тем временем на юге страны из-за проливных дождей возникли проблемы с транспортом. Есть угроза наводнений на севере Алабамы, в Миссисипи и Джорджии.

В мире США
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