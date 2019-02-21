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21.02.2019,  
11:40
Текст:  Алексей Иванов

"Кинжал" испытали в сложных условиях

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" прошел успешные испытания в сложных метеоусловиях. На различных полигонах в ходе подтверждения точностных характеристик были поражены мишени размером с легковой автомобиль.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ. Примечательно, что дальность до целей при пусках ракет составляла свыше тысячи километров.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
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Напомним, авиационная эскадрилья, оснащенная "Кинжал", несет опытно-боевое дежурство в Южном военном округе с 1 декабря 2017 года. Весной прошлого года начались регулярные полеты над акваториями Черного и Каспийского морей истребителей МиГ-31К, которые на данный момент являются штатными носителями этого оружия. В числе прочего отрабатывается дозаправка топливом в воздухе, что дает возможность увеличить дальность их применения почти вдвое (ранее заявленная дальность поражения с МиГ-31К - свыше 2 тысяч километров).

Судя по всему, интенсивность полетов с "Кинжалами" в последнее время возросла. В декабре на годовой коллегии Минобороны министр Сергей Шойгу сообщал, что МиГ-31, оснащенные этой гиперзвуковой ракетой, выполнили 89 полетов над Каспийским и Черным морями. А по последним данным их число возросло до 380.

Сейчас готовятся испытания "Кинжала" на дальнем бомбардировщике Ту-22М3, он сможет нести сразу четыре такие ракеты, тогда как МиГ-31 - только одну.

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