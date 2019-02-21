Когда вступают в брак белорусские мужчины

Нанести свежие штрихи к портрету представителей сильного пола накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси решили эксперты Белстата. По их предварительным результатам, которые приводит БЕЛТА , на начало текущего года в республике проживает свыше 4,4 млн мужчин. А в общей численности населения страны на протяжении долгого времени их удельный вес остается неизменным - 46,6 процента.

Судя по данным социологов, мужчины не торопятся связывать себя "узами Гименея". Их средний возраст вступления в первый брак в 2018 году составил 28 лет, а в повторный - 41 год. При этом впервые создали семьи 42,5 тысяч мужчин. Каждому третьему, заключившему брак, было 25-29 лет, каждому четвертому - 20-24 года. Каждый третий белорус вступает в брак в возрасте 25-29 лет.

Кстати, оправданную обеспокоенность демографической ситуацией в стране высказал накануне президент Беларуси. "В сфере демографической безопасности мы сталкиваемся с такими же проблемами, как и большинство государств мира. Это снижение уровня рождаемости и увеличение естественной убыли населения. Если не принимать упреждающих мер, то, по прогнозам специалистов, тенденции к снижению численности населения и его старения будут только усиливаться вплоть до 2040 года", - констатировал Александр Лукашенко.

Причем, как и раньше, три четверти мужского населения республики предпочитают урбанистические удобства сельским ландшафтам, а каждый четвертый горожанин имеет прописку в белорусской столице. А всего в городах и поселках городского типа живут 78% мужчин (3,4 млн человек), в сельской местности - 22% (более 990 тысяч).

Что касается уровня занятости мужчин в трудоспособном возрасте, то он, отмечают эксперты, достаточно высокий - 82 процента. Средний возраст занятых в экономике мужчин составляет 40,7 лет. Каждому четвертому трудоустроенному молодому человеку 16-30 лет.

Известны специалистам и профессиональные предпочтения мужского населения страны. Преимущественно сферами их деятельности являются строительство, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, сельское, лесное и рыбное хозяйство, промышленность, информация и связь.