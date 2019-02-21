Количество поездок россиян за границу увеличилось на 10 процентов

В прошлом году россияне сделали 44 551 092 поездки за пределы России, что на 6,1 процента больше, чем в 2017 году, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ РФ.

Доля передвижений в дальнее зарубежье в общем количестве поездок составила почти половину. В дальнее зарубежье в 2018 году россияне совершили более 20 353 710 поездок, что на 10,8 процента больше, чем годом ранее.

Больше всего россиян побывали в Турции, Германии, Таиланде, Италии, Испании. В эти страны россияне чаще всего направлялись с туристическими целями, включая бизнес-туризм.

Также популярностью пользовались такие страны, как Чехия, Франция, Израиль, Черногория, Южная Корея.

Треть поездок в общем количестве передвижений россиян по миру в прошлом году совершалась в "ближнее зарубежье": в Казахстан, Молдову, Грузию, Армению, Азербайджан, Узбекистан. Это на 2,8 процента больше, чем в 2017 году.

В приграничные с Россией страны "дальнего" зарубежья в 2018 году было совершено 10 326 137 поездок россиян, что на 0,9 процента больше, чем в прошлом году.

Лидеры направлений здесь: Финляндия, Китай, Эстония.