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21.02.2019 15:40
Рубрика: В мире

Курц назвал неконкурентоспособным американский сжиженный газ

Текст: Александр Саможнев

Несмотря на давление США, Австрия по-прежнему будет покупать российский газ. Цена сжиженного газа из США слишком большая, поэтому европейские партнеры настаивают на строительстве газопровода "Северный поток-2", заявил канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам визита в США и встречи с президентом Дональдом Трампом.

Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Министр ФРГ: "Северный поток-2" необходим для стабильных поставок газа в ЕС

"Австрия нуждается в надежном снабжении газом. Россия выглядит более привлекательным партнером, пока предоставляет лучшие цены. Как бывший предприниматель президент Трамп должен это понимать", - цитирует Курца телеканал RT. По словам канцлера, в настоящее время американский сжиженный газ неконкурентоспособен на европейском рынке. В этой связи в обозримом будущем Австрия будет покупать газ, который поставляется преимущественно из России.

Между тем ведущие немецкие политики также поддерживают строительство "Северного потока-2", несмотря на попытки США заблокировать проект на завершающем этапе. "Нельзя просто так все повернуть обратно. Германия имеет законные экономические интересы в снабжении энергоносителями", - подчеркнула председатель коалиционной ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Напомним, по статистике ЕС, в 2017 году Европа импортировала из России 164 миллиарда кубических метров газа. Для сравнения, европейские страны и Турция купили 3 миллиарда кубических метров сжиженного газа из США. Американское топливо проходит в европейской статистической отчетности по категории "прочие товары".

В мире Европа Австрия Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"
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