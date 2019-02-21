Курц назвал неконкурентоспособным американский сжиженный газ

Несмотря на давление США, Австрия по-прежнему будет покупать российский газ. Цена сжиженного газа из США слишком большая, поэтому европейские партнеры настаивают на строительстве газопровода "Северный поток-2", заявил канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам визита в США и встречи с президентом Дональдом Трампом.

"Австрия нуждается в надежном снабжении газом. Россия выглядит более привлекательным партнером, пока предоставляет лучшие цены. Как бывший предприниматель президент Трамп должен это понимать", - цитирует Курца телеканал RT. По словам канцлера, в настоящее время американский сжиженный газ неконкурентоспособен на европейском рынке. В этой связи в обозримом будущем Австрия будет покупать газ, который поставляется преимущественно из России.

Между тем ведущие немецкие политики также поддерживают строительство "Северного потока-2", несмотря на попытки США заблокировать проект на завершающем этапе. "Нельзя просто так все повернуть обратно. Германия имеет законные экономические интересы в снабжении энергоносителями", - подчеркнула председатель коалиционной ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Напомним, по статистике ЕС, в 2017 году Европа импортировала из России 164 миллиарда кубических метров газа. Для сравнения, европейские страны и Турция купили 3 миллиарда кубических метров сжиженного газа из США. Американское топливо проходит в европейской статистической отчетности по категории "прочие товары".