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21.02.2019 17:20
Рубрика: Власть

Лавров: Киев готовит новую провокацию в Керченском проливе

Текст: Александр Ленин
Украинские власти готовят очередную провокацию в Керченском проливе с участием стран Североатлантического альянса. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Речь идет о попытке прорыва с нарушением правил прохождения акватории. "Причем, как мне сказали, опрашивают страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский прорыв", - пояснил глава российского внешнеполитического ведомства, которого цитирует ТАСС.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Напомним, что 25 ноября прошлого года бронекатера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу РФ. Корабли вошли в территориальные воды Крыма и проследовали к Керченскому заливу. При этом украинские моряки проигнорировали требования российских пограничников остановиться.

В итоге плавсредства были задержаны и отбуксированы в порт. В отношении украинских моряков возбудили уголовное дело. В Москве произошедшее в Кремле назвали провокацией, целью которой было поднять рейтинги действующего украинского президента Петра Порошенко.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Провокация Украины в Керченском проливе
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