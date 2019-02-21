Лавров: Киев готовит новую провокацию в Керченском проливе

Украинские власти готовят очередную провокацию в Керченском проливе с участием стран Североатлантического альянса. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Речь идет о попытке прорыва с нарушением правил прохождения акватории. "Причем, как мне сказали, опрашивают страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский прорыв", - пояснил глава российского внешнеполитического ведомства, которого цитирует ТАСС.

Напомним, что 25 ноября прошлого года бронекатера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу РФ. Корабли вошли в территориальные воды Крыма и проследовали к Керченскому заливу. При этом украинские моряки проигнорировали требования российских пограничников остановиться.

В итоге плавсредства были задержаны и отбуксированы в порт. В отношении украинских моряков возбудили уголовное дело. В Москве произошедшее в Кремле назвали провокацией, целью которой было поднять рейтинги действующего украинского президента Петра Порошенко.