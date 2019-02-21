Лавров: Москва настроена на полноформатное сотрудничество с бизнесом ЕС

Представители деловых кругов Евросоюза готовы возобновить сотрудничество с Россией. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Деловые круги устали от санкций, от конфронтации и заинтересованы в возобновлении полноформатного сотрудничества", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства, которого цитирует ТАСС. По словам Лаврова, сложности остаются, никто это не скрывает.

Глава МИД РФ подчеркнул, что некоторые западные страны продолжают демонизировать Россию перед широкой европейской общественностью. Такие действия являются ширмой для решения собственных геополитических интересов.