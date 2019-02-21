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21.02.2019 15:48
Рубрика: В мире

Лавров: Москва настроена на полноформатное сотрудничество с бизнесом ЕС

Текст: Александр Ленин

Представители деловых кругов Евросоюза готовы возобновить сотрудничество с Россией. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Фото: Юрий Белинский / ТАСС
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"Деловые круги устали от санкций, от конфронтации и заинтересованы в возобновлении полноформатного сотрудничества", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства, которого цитирует ТАСС. По словам Лаврова, сложности остаются, никто это не скрывает.

Глава МИД РФ подчеркнул, что некоторые западные страны продолжают демонизировать Россию перед широкой европейской общественностью. Такие действия являются ширмой для решения собственных геополитических интересов.

В мире Европа Правительство МИД Международные организации Европейский союз Санкции и антисанкции
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