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21.02.2019 17:12
Рубрика: Власть

Лавров назвал причину осложнения отношений Москвы и Токио

Текст: Александр Ленин

Объявление России угрозой в Вашингтоне негативно сказывается на отношениях Москвы и Токио. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Руководитель МИД России подчеркнул, что российско-японские отношения необходимо выводить на качественно новый уровень.

"Договоренность президента Путина и премьер-министра Абэ заключается в том, что нам важно выводить наши отношения на качественно новый уровень​​​. Это приоритет номер один. И в экономике, и в политике, и в сфере безопасности", - отметил Лавров, которого цитирует РИА Новости.

Впрочем, для Токио в сфере безопасности приоритетом остается выстраивание отношений с американскими партнерами. По словам Лаврова, США объявили Россию угрозой, если не врагом.

Фото: Issei Kato/Pool Photo via AP
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Фото: REUTERS
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"Это однозначно создает сложности в выводе отношений на качественно новый уровень, равно как и по той же причине союза с США Япония во всех международных структурах голосует с ними, в том числе по всем вопросам, по которым Россия голосует противоположно", - подытожил министр.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре условились ускорить двусторонний диалог по вопросу заключения мирного договора. Очередные переговоры лидеров стран пройдут в июне этого года в японской Осаке, где состоится саммит G20.

Ожидается, что Сергей Лавров уже этой весной может нанести визит в Токио, где в очередной раз пообщается со своим японским коллегой Таро Коно. В подходах сторон к проблеме подписания мирного договора еще остаются разногласия. В частности, Москва настаивает на необходимости признания Японией итогов Второй мировой войны и суверенитета РФ над южными Курилами.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Восточная Азия Япония Правительство МИД Отношения России и Японии
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