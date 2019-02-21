Лавров сообщил о скором подписании соглашения по визам между РФ и Беларусью

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о скором подписании соглашения о едином порядке выдачи виз между Россией и Республикой Беларусь. Указанная мера призвана облегчить процедуру пересечения российско-белорусской границы для граждан третьих стран.

"Мы сейчас завершили практически с белорусами уже, еще в конце прошлого года, соглашение о едином порядке выдачи виз. Оно должно вот-вот быть подписано", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Добавим, что в настоящее время Москва и Минск обсуждают дату первого заседания белорусско-российской группы по развитию интеграции. "Есть предложения российской стороны, есть предложения с нашей стороны. Сейчас эти предложения анализируются и обсуждаются в рамках рабочей группы", - подчеркнул руководитель МИД Беларуси Владимир Макей. По его словам, урегулирование некоторых спорных моментов потребует времени.