В мире
21.02.2019 18:20
Текст: Александр Ленин

Лавров сообщил о скором подписании соглашения по визам между РФ и Беларусью

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о скором подписании соглашения о едином порядке выдачи виз между Россией и Республикой Беларусь. Указанная мера призвана облегчить процедуру пересечения российско-белорусской границы для граждан третьих стран.
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"Мы сейчас завершили практически с белорусами уже, еще в конце прошлого года, соглашение о едином порядке выдачи виз. Оно должно вот-вот быть подписано", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Добавим, что в настоящее время Москва и Минск обсуждают дату первого заседания белорусско-российской группы по развитию интеграции. "Есть предложения российской стороны, есть предложения с нашей стороны. Сейчас эти предложения анализируются и обсуждаются в рамках рабочей группы", - подчеркнул руководитель МИД Беларуси Владимир Макей. По его словам, урегулирование некоторых спорных моментов потребует времени.

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