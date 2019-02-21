Лидеры России и Саудовской Аравии оценили взаимодействие на энергорынках

В Кремле по просьбе журналистов рассказали подробности телефонного разговора президента России и короля Саудовской Аравии, который состоялся 19 февраля.

"Взаимодействие России и Саудовской Аравии на международных энергетических рынках будет продолжено. Эффективность этого взаимодействия была высоко оценена и королем, и президентом России", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли сделка ОПЕК+ и были ли достигнуты договоренности.

Еще один вопрос был - договорились ли о дате визита Владимира Путина в королевство. "Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - пояснил Песков.