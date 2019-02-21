Лыжник Ретивых стал бронзовым призером чемпионата мира

Российский лыжник Глеб Ретивых стал призером чемпионата мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зеефельде. Наш спортсмен завоевал "бронзу" в спринте свободным стилем.

Глеб на 1,37 секунды отстал от победителя, которым стал норвежец Йоханнес Клебо. Скандинав преодолел дистанцию за 3:21,17 секунды. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино с отставанием в 0,23 секунды.

Ретивых стал единственным россиянином, добравшимся до финала. На стадии полуфинала из борьбы выбыли Сергей Устюгов и Александр Большунов, ранее в четвертьфинале завершил выступление в этой дисциплине Артем Мальцев.

Чемпионат мира продлится до 3 марта. Завтра будут разыграны медали в лыжном двоеборье. В общей сложности в шести дисциплинах турнира разыгрывается 12 комплектов наград.