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21.02.2019 22:17
Рубрика: Культура

Двое на краю земли

Мадс Миккельсен представил в Москве ленту "Затерянные во льдах"
Текст: Анна Ильина
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(7798)
Мадс Миккельсен сыграл в картине режиссера Джо Пенна "Затерянные во льдах". Пилот вертолета терпит крушение в арктической пустыне. При минус семидесяти он почти научился выживать, но неожиданно ему приходится заботиться еще и о случайной попутчице. Обласканная каннским кинофестивалем лента уже в российском прокате. О непростых съемках Мадс Миккельсен рассказал "РГ".

Мадс, как вам Россия?

Фото: Предоставлены Planeta Inform Film Distribution
Мадс Миккельсен сравнил Москву с Копенгагеном

Мадс Миккельсен: Я в Москве всего несколько часов и успел посетить только традиционные места - Красную площадь, Мавзолей... Но я хотел бы вернуться однажды сюда как турист и потратить больше времени на Москву. Она красивая, выглядит как Копенгаген в зимний день. Я знаю, что где-то у вас есть Сибирь, и я, возможно, однажды туда поеду, но в другой раз.

Что помогало вам выжить на съемках фильма?

Мадс Миккельсен: Я не специалист по выживанию, впрочем, как и герои фильма. Но и сама история, рассказанная в нем, - не о том, как быть успешным для того, чтобы выжить. "Затерянные во льдах" - это история о разнице между "быть выжившим" и "быть живым". Это разные вещи. В начале мой герой - зомби, ходячий мертвец, но позже, когда появляется второй персонаж - женщина из потерпевшего крушение вертолета, о которой нужно заботиться, он оживает. Вот такую историю пытается рассказать режиссер Джо Пенна.

Это история о том, как этим двоим, затерянным в арктических льдах, остаться людьми. Мой герой не может сдаться - от него зависит жизнь другого человека

Насколько это сложно, когда ты сам уже на грани, спасать другого человека?

Мадс Миккельсен: Это и есть главная дилемма в фильме - должен ли он бросить ее и спасти себя? Шансы выжить ничтожно малы - и у нее, и у него. Но дело в том, что она стимулировала его вернуться к жизни, дала ему силы. Это история о том, как этим двоим, затерянным в арктических льдах, остаться людьми. Мой герой не может сдаться - от него зависит жизнь другого человека.

Как вы переносили морозы?

Фото: kinopoisk.ru
Видео: Мадс Миккельсен в Москве рассказал о любимом советском фильме

Мадс Миккельсен: Я хорошо переношу холод. В кино у нас был грим, но после нескольких недель съемок он был уже не нужен. Если был сильный ветер, то румянец на щеках появлялся сам собой.

Роберт Редфорд, будучи легендой, снялся в фильме "Не угаснет надежда" - его герой выживал в море. Я вспомнила эту картину, когда смотрела "Затерянные во льдах". Каждый актер должен сняться в фильме о силе человеческого духа?

Мадс Миккельсен: Никто, конечно, не думает, что, мол, вот на такой-то стадии карьеры нужно сняться в таком кино. Имеет значение лишь то, кто зовет тебя сниматься и о чем фильм. Съемки в фильме "Затерянные во льдах" были испытанием для меня. Мне кажется, нелегко было и Роберту Рэдфорду - ведь ему было около 80 лет, когда он работал над фильмом "Не угаснет надежда". Это было невероятно, и можно только снять шляпу перед ним за такой труд. Подобные фильмы рассказывают истории не о выживании, но о человечности. И не надо делать такие картины слишком сентиментальными.

Культура Кино и ТВ Мировое кино
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