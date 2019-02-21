Медведев призвал кабмин немедленно начать выполнение Послания Путина

С выступления главы государства накануне премьер начал в четверг заседание правительства, напомнив, что по итогам Послания будет опубликован перечень поручений, который станет ориентиром для работы. "Просил бы, не дожидаясь этих документов, уже сейчас приступить к проработке и реализации тех решений и инициатив, с которыми выступил президент. Тем более вы прекрасно знаете, какие шаги нужно предпринимать. Все решения приняты, по многим мы уже работаем", - обратился Медведев к подчиненным. По каким-то направлениям, указал он, реагировать нужно оперативнее.

Важнейшей частью Послания премьер назвал социальные решения: меры по поддержке семей с детьми, по преодолению бедности, в том числе по развитию системы социального контракта, по развитию системы здравоохранения, образования и по решению экологических задач.

Отдельный блок президентской речи затронул вопросы экономического развития. "Здесь нужно продумать шаги по опережающему росту производительности труда, по улучшению делового климата, по инфраструктурным ограничениям", - подчеркнул Дмитрий Медведев.