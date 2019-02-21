В мэрии считают: пусть люди сами решат, где вырубать деревья, а где - нет. Фото: Евгения Евреинова

После установления в столице благоприятной погоды мэрия города намеревалась начать реализацию второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети Бишкека". Но, судя по всему, муниципалитету придется пересмотреть свои планы, так как против реконструкции автотрасс - в том виде, в котором она предложена, - выступает общественность, активно поддерживаемая правозащитниками. В чем причина?

Город дорог

В 2019-2020 годах в Бишкеке, как сообщили в мэрии, должны отремонтировать 60 улиц общей протяженностью 70 километров. По словам начальника управления капитального строительства (УКС) муниципалитета Улана Азыгалиева, речь идет о замене асфальтового покрытия, приведении в порядок ирригационных сетей и тротуаров и расширении автотрасс.

- Разработана проектно-сметная документация, по каждой улице имеются архитектурно-планировочные условия. Все делается в соответствии со строительными нормами, имеется госэкспертиза, - пояснил Улан Азыгалиев.

Это будет вторая фаза проекта "Развитие улично-дорожной сети Бишкека". Первую реализовали в 2017 году - отремонтировали 47 улиц. Работы проводились и будут осуществляться в дальнейшем за счет китайского гранта.

Казалось бы, благое дело. Дороги столицы давно требуют капитального ремонта, и мэрия именно этим и занимается. Но на сей раз планам муниципалитета оказывают мощное сопротивление. Причем не только горожане. И в самом муниципалитете есть несогласные.

"И началась потасовка"

А случиться может то, что Бишкек, и так уже потерявший в ходе реализации первой фазы проекта сотни многолетних деревьев, может за два следующих года лишиться еще около четырех тысяч дубов, карагачей, кленов. Впервые эту информацию озвучили на планерке в мэрии. И тогда же произошел конфликт между руководителем муниципального предприятия "Зеленхоз" Эльнурой Джолдошевой и главой управления капитального строительства Уланом Азыгалиевым.

- Она кинула альбом с бумагами в сторону Азыгалиева. Началась потасовка. Джолдошева говорила, что для УКС это просто вырубка, а для нее каждое дерево - живое существо. Заявила, что привяжет себя к деревьям и не допустит вырубки, - рассказала советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова.

Конфликт чиновников, в конце концов, уладили. Но информация о возможном уничтожении деревьев вызвала возмущение общественности. Предыдущий мэр столицы Албек Ибраимов, курировавший реализацию первой фазы проекта по реконструкции улиц, утверждал, что вместо одного спиленного ствола высаживали семь новых саженцев, и даже обещал увеличить количество последних до 15.

А экологи, в свою очередь, просили главу муниципалитета показать, где именно "высаживали по семь новых саженцев".

По словам директора общественного фонда "Инициатива Арча" Дмитрия Ветошкина, тогда центральные улица города лишились деревьев с кронами, создававшими тень. Они защищали горожан от прямых лучей солнца, которые летом буквально плавят асфальт, настолько жарко было в Бишкеке в последние три-четыре года.

- Я помню, как в то время жители близлежащих домов были вынуждены просто вставать под деревья, когда их сносили. Людей оттаскивали. При этом пилили стволы прямо у нас над головами, - сказал Дмитрий Ветошкин.

Столица для людей? Или для машин?

Надо отдать должное действующим руководителям мэрии Бишкека - в отличие от своих предшественников, они решили обсудить возможные последствия реконструкции столичных дорог с бишкекчанами.

Состоялось общественное обсуждение. Мэрию на мероприятии представляли начальник УКС Улан Азыгалиев и глава муниципального предприятия "Зеленхоз" Эльнура Джолдошева. Первый в своем выступлении сказал: "Когда станет тепло, должны начаться работы. Однако сегодня мы должны выбрать - либо сносить зеленые насаждения, либо оставить дороги в прежних границах, не расширять их. Выясняем сейчас, сколько деревьев попадут под снос. Тоже живем в этом городе и понимаем, что к чему. Поэтому предлагаем сделать так: там, где можно не убирать деревья, оставить их. Там, где такая возможность отсутствует, - попросить помощи у "Зеленхоза". Пусть перенесут, пересадят. Предлагаем комплексно подойти к этому вопросу. Обязательно учтем мнение жителей. Ни один ствол просто так не будет снесен".

Директор "Зеленхоза" Эльнура Джолдошева подтвердила, что она по-прежнему выступает против массовой вырубки. "Признаю, есть старые, гнилые, больные деревья, те, которые отслужили свой срок. Но сносить тотально нельзя. Мы против. Без согласования, без обсуждения с общественностью не будет вырубки. Хватит. Необходимо пересмотреть проекты с учетом тех ошибок, которые были допущены в первой фазе реконструкции дорог в Бишкеке", - заявила она.

Присутствовавшие на встрече представители экологических организаций призвали мэрию, во-первых, к прозрачности. "Одного общественного слушания недостаточно. Необходимо провести такие встречи во всех районах города. Ни в коем случае нельзя делать развитие инфраструктуры столицы зависимым от уничтожения деревьев. Кроме того, нужно дать оценку предыдущей фазе реконструкции. На наш взгляд, ее провели с грубейшими нарушениями", - объяснила директор молодежного экологического движения Мария Колесникова.

Во-вторых, экологи ратовали за внесение в проекты реконструкции изменений. По мнению главы общественного фонда "Наше право" Каличи Умуралиевой, работы будут проводиться с нарушением строительных норм и правил (СНИПов). "Дороги будут расширять, как говорят, чтобы избавить их от пробок. Но уже есть примеры, когда освободившееся таким образом пространство заставляют машинами, пробок из-за этого становится только больше, плюс уничтожаются зеленые насаждения, которые защищают дома от пыли, грязи и солнца. Мэрия должна определиться: для кого город? Для людей или для машин?" - поделилась своей точкой зрения правозащитница.

Но прислушается ли муниципалитет к просьбам общественности? По словам советника мэра Бишкека Гули Алмамбетовой, официального решения о вырубке четырех тысяч деревьев пока нет. "Возможно, речь будет идти о куда меньшем количестве. Мы хотим согласовать проект с жителями конкретных улиц, узнать, что они думают. Пусть люди сами решат. Если они откажутся от вырубки, возможно, проект изменится", - сообщила она.

Как все будет на самом деле? Ответа на этот вопрос осталось ждать недолго. Весна не за горами.

Прямая речь

Абдразак Мокенов, председатель горисполкома Фрунзе (Бишкека) с 1980 по 1985 год:

- Улицы Бишкека нужно расширять, и если для этого необходимо рубить деревья, то надо это делать. Придется идти на жертвы. Но при этом обязательно должна быть замена снесенным деревьям. Раньше так и делали. Рубили стволы, однако одновременно сажали новые.