Международный фестиваль русского языка стартовал в Москве

В Москве начался ежегодный международный фестиваль, цель которого - развитие и продвижение русского языка в мире. Поэтому к участию в нем приглашены и иностранные школьники, которые изучают русский в России и в других государствах мира.

Фестиваль этого года хотят превратить в своеобразную творческую площадку, где ребята смогут продемонстрировать свои таланты и повысить навыки владения языком.

Для счастливых участников проекта придумано шесть конкурсов разной направленности - они будут соревноваться в знании русского языка и истории, культуры России, театра, изобразительного искусства, кинематографа, телевидения и даже хореографии и вокала.

Но крупное лингвистическое соревнование начнется с заочного этапа. В некоторых номинациях предусмотрено как индивидуальное, так и групповое участие команд, сообщает сайт Московского центра качества образования.

Авторы проекта отметили, что заявки можно подавать до начала мая. Победители первого тура, итоги которого подведут летом, попадут в финал. Он пройдет с 29 августа по 1 сентября в Москве.

Кстати, в прошлом году лидерами по количеству наград Международного фестиваля русского языка стали участники из Болгарии и Сербии.