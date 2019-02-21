МИД прокомментировал рекомендацию ОБСЕ не направлять наблюдателей на Украину

В ОБСЕ осознали, что Киев готовит провокацию в преддверии выборов президента Украины, считают на Смоленской площади. Гражданам украинского государства предстоит избрать нового лидера 31 марта.

"Даже Парламентская Ассамблея ОБСЕ осознала, что киевский режим пойдет на провокации, лишь бы сорвать объективное наблюдение за выборами", - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook .

Дипломат таким образом прокомментировала рекомендацию председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели не направлять российских наблюдателей на Украину.

Ранее российская делегация в ходе сессии ПА ОБСЕ заблокировала принятие рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств от международных организаций под предлогом конфликта интересов. Документ в настоящее время отправлен на доработку.

"Считаем, что принцип, когда наблюдаемый определяет годность или негодность наблюдателя, не отвечает интересам независимого исследования демократичности процедуры выборов", - подчеркнул заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.