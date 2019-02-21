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21.02.2019 13:23
Рубрика: В мире

Министр ФРГ: "Северный поток-2" необходим для стабильных поставок газа в ЕС

Текст: Юрий Когалов
Проект "Северный поток-2" позволит обеспечить стабильные поставки газа в Европу. Такое мнение выразил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, выступая на конференции "Конкурентоспособная Россия - новые пути".
Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер. Фото: Юрий Белинский / ТАСС Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер. Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер. Фото: Юрий Белинский / ТАСС

"Северный поток-2" стабилизирует газоснабжение Европы во времена сокращающегося импорта газа из Норвегии и Великобритании и растущей потребности в "голубом топливе" в Германии в связи с реформой в сфере энергетики и отказом от использования угля и атома", - отметил министр. По его словам, проект поддержали четыре из пяти стран, по территории которых должен пройти газопровод.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Новые нормы ЕС могут оставить "Северный поток-2" полупустым

Альтмайер также заявил, что Германия не заинтересована в санкциях против России, поскольку они "ограничивают возможности предприятий", а у обеих стран "есть потенциал" для совместной работы. По его словам, эти меры были введены и затем неоднократно продлевались "по политическим причинам". "Мы должны работать над тем, чтобы политические отношения изменились таким образом, чтобы однажды мы могли прийти к другим выводам", - подчеркнул министр.

Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. На данный момент уложено около 700 из 1224 километров труб. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Против газопровода активно выступают Украина и Польша - транзитеры газа, а также США, предлагающие Европе свой СПГ.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"
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