Новости

РФ направила в Венесуэлу лекарства и медоборудование 22:18
Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту 21:50
Экс-чемпион UFC Сен-Пьер завершил карьеру сразу после вызова от Хабиба 21:40
Раздача чая около станции Комсомольская продолжится до 24 февраля 21:37
Сергей Устюгов извинился за выступление на чемпионате мира 21:25
На улицы столицы вывели более 8 тысяч единиц техники по уборке снега 21:24
Лыжник Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежцем Клебо 21:24
Путин назначил нового постпреда при ОДКБ 21:20
Минпросвещения учтет предписания Генпрокуратуры по перечню учебников 21:19
Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России 21:09
Сенатор прокомментировал планы Киева разорвать договор по Азовскому морю 20:58
Инвестиционная программа на 2019 год утверждена в Беларуси 20:47
Венесуэла закрывает границы с Колумбией и Бразилией 20:46
Семашко: Беларусь в Европе ассоциируется с миром и безопасностью 20:42
В Каракасе не видят необходимости просить военную помощь у Москвы 20:40
Посол РФ: Подвиг югославских партизан никогда не будет забыт 20:35
Сеть "Магнит" проведет ребрендинг всех магазинов 20:33
Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Челябинске 20:30
В Петербурге транспортных полицейских обвинили в сбыте наркотиков 20:10
Путин поручил усилить меры безопасности на Универсиаде 20:08
Сенаторы подготовят проект об ипотечных каникулах в весеннюю сессию 20:07
В Челябинске семь человек пострадали в ДТП с маршруткой 19:40
Еще одна жена Марата Башарова подала на развод из-за побоев 19:31
МИД прокомментировал рекомендацию ОБСЕ не направлять наблюдателей на Украину 19:28
Актер из "Глухаря" получил травму головы на "Дне рождения Курта Кобейна" 19:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
21.02.2019 21:19
Рубрика: Общество

Минпросвещения учтет предписания Генпрокуратуры по перечню учебников

Текст: Ксения Колесникова

В Министерстве просвещения прокомментировали сообщение Генеральной прокуратуры, которая нашла в порядке формирования федерального перечня учебников коррупциогенные факторы.

- В своей работе министерство всегда опирается на строгие законодательные нормы. Указанный порядок проходил все необходимые инстанции, включая правовую, антикоррупционную и иные экспертизы. Вся дальнейшая работа шла в соответствии с утвержденным документом в рамках правового поля, - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства. - В то же время отметим, что министерство ведет масштабную работу над новым порядком федерального перечня и учтет в этой работе предписания Генеральной прокуратуры. Перед министерством стоит задача сформировать в конечном итоге нормативную базу, обеспечивающую школу современными учебниками с актуальной для учащихся информацией.

В Минпросвещения прокомментировали "спорный" учебник по истории Крыма

Ранее на сайте Генпрокуратуры появилось сообщение о том, что в порядке формирования федерального перечня учебников допущены коррупциогенные факторы. Например, дополнительная экспертиза проводится на основании решения Научно-методического совета той же экспертной организацией или другой экспертной организацией... При этом условия выбора Советом той же или иной экспертной организации Порядком не определены.

Кроме того, в Порядке не определены понятие конфликта интересов между экспертом и заказчиком экспертизы, а также способы его предотвращения, "что предоставляет возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению должностных лиц".

Есть у Генпрокуратуры и другие замечания к этому Порядку. Подчеркнем: он был установлен приказом Минобрнауки России от 18 июля 2016 года и подписан на тот момент министром образования Дмитрием Ливановым.

- В этой связи Генеральной прокуратурой Российской Федерации Министру просвещения Российской Федерации направлена информация об исключении коррупциогенных факторов из нормативного правового акта Минобрнауки России, которая в настоящее время находится на рассмотрении, - подчеркнули в Генпрокуратуе.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Правительство Генпрокуратура
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума не успела рассмотреть законопроект о наследовании пенсий
РФ не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы
Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту
Песков назвал сроки подготовки поручений по Посланию
Лыжник Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежцем Клебо