Минпросвещения учтет предписания Генпрокуратуры по перечню учебников

В Министерстве просвещения прокомментировали сообщение Генеральной прокуратуры, которая нашла в порядке формирования федерального перечня учебников коррупциогенные факторы.

- В своей работе министерство всегда опирается на строгие законодательные нормы. Указанный порядок проходил все необходимые инстанции, включая правовую, антикоррупционную и иные экспертизы. Вся дальнейшая работа шла в соответствии с утвержденным документом в рамках правового поля, - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства. - В то же время отметим, что министерство ведет масштабную работу над новым порядком федерального перечня и учтет в этой работе предписания Генеральной прокуратуры. Перед министерством стоит задача сформировать в конечном итоге нормативную базу, обеспечивающую школу современными учебниками с актуальной для учащихся информацией.

Ранее на сайте Генпрокуратуры появилось сообщение о том, что в порядке формирования федерального перечня учебников допущены коррупциогенные факторы. Например, дополнительная экспертиза проводится на основании решения Научно-методического совета той же экспертной организацией или другой экспертной организацией... При этом условия выбора Советом той же или иной экспертной организации Порядком не определены.

Кроме того, в Порядке не определены понятие конфликта интересов между экспертом и заказчиком экспертизы, а также способы его предотвращения, "что предоставляет возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению должностных лиц".

Есть у Генпрокуратуры и другие замечания к этому Порядку. Подчеркнем: он был установлен приказом Минобрнауки России от 18 июля 2016 года и подписан на тот момент министром образования Дмитрием Ливановым.

- В этой связи Генеральной прокуратурой Российской Федерации Министру просвещения Российской Федерации направлена информация об исключении коррупциогенных факторов из нормативного правового акта Минобрнауки России, которая в настоящее время находится на рассмотрении, - подчеркнули в Генпрокуратуе.