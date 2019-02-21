Потеря работы или болезнь - по этим причинам люди чаще всего перестают выплачивать ипотечные кредиты. Но негативных последствий и для заемщика, и для банка можно избежать, считает руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Он рассказал "Российской газете", на каких условиях россияне смогут сделать паузу в выплате ипотечных платежей. Законопроект об ипотечных каникулах, о необходимости ввести которые говорится в Пос­лании президента, сейчас обсуждается в профильных ведомствах.

Потеря дохода или болезнь больше не станет поводом выселения заемщика из квартиры. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Михаил Валерьевич, какие проблемы российского рынка жилья и заемщиков позволят решить ипотечные каникулы, когда они будут введены?

Михаил Мамута: Мы видим, что у людей в отношении ипотеки есть определенные опасения, связанные с возможной потерей платежеспособности или снижением доходов. Это подтверждается структурой обращений потребителей, поступающих в Банк России.

Более половины жалоб по вопросам ипотечных кредитов в 2018 году касаются невозможности выполнять обязательства по договору. В свою очередь, такое беспокойство может стать сдерживающим фактором для устойчивого развития ипотечного рынка.

Почему все-таки наши люди боятся жить с ипотекой тридцать лет?

Михаил Мамута: Их пугает, что за ними числится долг, а уверенности в завтрашнем дне нет: "Что произойдет, если у меня ухудшится финансовое положение?", спрашивают они себя.

И сегодня ответ на этот вопрос неутешительный - заемщик потерял работу или заболел, и зачастую банк начинает угрожать выселить его из квартиры.

Да, большинство клиентов банков с этим не сталкивается, и хорошие банки так не поступают, но шлейф нескольких негативных историй накладывает отпечаток на позитивную динамику развития рынка.

А нам всем нужно, чтобы рынок ипотеки воспринимался как безопасный.

Сейчас обсуждается предложение, что на ипотечные каникулы заемщик сможет уйти на полгода. Но сделать это можно не один, а два раза

Как же предложенные ипотечные каникулы решат эту серьезную проблему?

Михаил Мамута: Логика этого предложения проста. Мы должны дать человеку гарантию, что, если он лишится работы, заболеет или столкнется с иными, не зависящими от него обстоятельствами, приводящими к снижению доходов, у него будет период безопасности, в течение которого можно спокойно поправить свои дела - вылечиться, найти новую работу - и не волноваться, что его начнут выселять из квартиры.

Но банки и раньше могли предложить заемщикам реструктуризацию. В чем отличия?

Михаил Мамута: Действительно, у банков и сейчас есть вся палитра возможностей для помощи заемщику, попавшему в сложную ситуацию, - от реструктуризации долга и временного снижения платежей до ипотечных каникул. И банки социально ориентированные этими возможностями активно пользуются. Но сегодня это все же добрая воля банка. А у человека должно быть законное право рассчитывать на поддержку кредитора в сложной ситуации.

Практика реструктуризации уже сегодня хорошо работает в России и за рубежом. Она говорит о том, что если дать людям возможность спокойно заняться поиском работы и решить свои проблемы, то большая часть (по статистике, до 80-90 процентов заемщиков) вернется в нормальный график платежей.

Сегодня многие банки, работающие с ипотекой, идут навстречу заемщику, предоставляя каникулы или период льготного погашения. Но, к сожалению, есть и другая практика, когда кредитор действует жестко и в результате влияет на формирование негативного отношения к ипотеке.

Именно для того, чтобы ипотечные каникулы перестали быть практикой лучших, а стали общей практикой, и разработан соответствующий законопроект.

Существуют ли сегодня какие-либо нормы и правила для тех, кто занимается ипотечным кредитованием?

Михаил Мамута: В настоящий момент Банк России одобрил первую часть стандарта ипотечного кредитования, который был разработан Акционерным обществом "ДОМ.РФ" при нашем активном участии. Он так же, как и законопроект, предусматривает возможность реструктуризации ипотечного долга при попадании заемщика в сложную жизненную ситуацию. Вместе с тем стандарт намного шире и охватывает весь цикл отношений кредитора и заемщика, начиная от формата и комплектности документов и заканчивая порядком прекращения обязательств по договору.

Мы призываем банки активно присоединяться к этому стандарту. В отличие от закона он добровольный. С одной ­стороны, это дает возможность кредитору показать себя в ­лучшем свете, а с другой стороны - не подвергает риску наказания тех, кто к нему не присоединился.

Более половины жалоб по вопросам ипотечных кредитов касаются невозможности выполнять обязательства по договору

Любой заемщик без исключения сможет получить право на каникулы?

Сохранить крышу над головой заемщика поможет обязательное введение ипотечных каникул. Фото: Gizelka/ iStock

Михаил Мамута: Правом на каникулы или на период сниженных платежей можно будет воспользоваться один раз по одному объекту недвижимости, и взять их можно будет на период 6 месяцев. Хотя надо отметить, что точные параметры условий для предоставления ипотечных каникул пока обсуждаются.

Почему именно такой срок вами предложен?

Михаил Мамута: По нашим наблюдениям, именно этого срока достаточно для урегулирования жизненной ситуации. За полгода человек либо возвращается в платежный график, либо события разворачиваются таким образом, что каникулами уже не поможешь, и тогда вступает в силу период действия страхового покрытия или реализации залогового права кредитора.

Когда заемщики смогут воспользоваться каникулами?

Михаил Мамута: Законопроект сейчас обсуждается со всеми заинтересованными сторонами - участниками рынка, правительством, общественными организациями. Мы заинтересованы в его скорейшем принятии, так как он позволит обеспечить реализацию федерального проекта и развитие рынка ипотеки. При этом, по нашему законопроекту, воспользоваться правом на каникулы смогут только те заемщики, кто заключит ипотечный договор после вступления закона в силу. Но мы рассчитываем, что во избежание многочисленных обращений за рефинансированием банки сами предложат эту опцию (реструктуризацию) по старым договорам.

90 процентов заемщиков вернется в график платежей, если дать им возможность решить свои проблемы

Для банков этот закон будет выгоден?

Михаил Мамута: Закон нужен рынку, чтобы выглядеть более привлекательным и безопасным в глазах широких слоев населения. Чтобы объем ипотечных портфелей банков рос, в этот сегмент кредитов должны прийти более консервативные клиенты, которые сейчас не берут ипотеку из-за отсутствия механизма защиты: предпочитают занимать у друзей и родственников или вовсе отказываются от улучшения жилищных условий.

Кроме того, базовым постулатом законопроекта мы называем безубыточность реструктуризации для кредитора. Это значит, что любые рассроченные или отложенные платежи не прощаются заемщику, а переносятся на более поздний срок. Таким образом, банк в этом случае не несет убытков.