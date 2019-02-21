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21.02.2019 21:07
Рубрика: В мире

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На Украине вскрывают методы фальсификаций Порошенко
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(7798)
В четверг Служба безопасности Украины (СБУ) провела по всей стране 30 обысков в рамках расследования некоего дела о готовящемся подкупе избирателей.
Фото: РИА Новости
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Преимущественно следователи приходили к членам партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, координаторам и волонтерам ее кампании. По мысли украинских наблюдателей, натравливая спецслужбы на своего главного соперника, Порошенко играет на опережение: ломает региональные партийные структуры Тимошенко и обвиняет ее в подготовке фальсификаций. Хотя сам, как следует из последних публикаций в независимых украинских СМИ, готовит невиданный по масштабу и возмутительный по форме - за деньги госбюджета - подкуп украинцев.

Поясним, что СБУ, вероятнее всего, вскрывала так называемые "сетки" Юлии Тимошенко. "Сетка" - профессиональный термин украинских политтехнологов, синоним "контролируемого голосования" или "избирательной пирамиды". На практике - это общность заранее сагитированных избирателей, которые гарантированно, но не безвозмездно отдадут свои голоса конкретному кандидату. Зачастую им даже не нужно будет приходить на участки - главное сообщить свои личные данные представителям избирательного штаба. Такой метод тяжело доказуемого подкупа не новый: "сетки" - домовые, подъездные, городские, районные - были на украинских выборах всегда. Точно так же продавались и базы данных непринципиальных избирателей, оставшиеся от предыдущих кампаний. Другое дело, что на этих выборах Порошенко строит огромную, доходящую до самых отдаленных уголков Карпат сеть.

"Сетки" - домовые, подъездные, городские, районные - были на украинских выборах всегда

Как утверждает издание "Страна.ua", со ссылкой на члена избирательного штаба Порошенко, с помощью такого контролируемого голосования Порошенко рассчитывает получить до 7-10 процентов голосов. Чуть меньше - не более 5 процентов - составят прямые приписки в комиссиях всех уровней и другие методы фальсификации народного волеизъявления. В сумме это должно обеспечить ему победу над Тимошенко и выход во второй тур с Владимиром Зеленским, которого стратеги Порошенко считают более удобным соперником. Сегодня, по данным последнего опроса, проведенного киевским Центром Разумкова, Порошенко уже вышел на второе место по популярности - у него 17 процентов поддержки среди тех, кто придет на участки (Зеленский - 19 процентов, Тимошенко - 14).

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Харьковский пенсионер обругал Порошенко в ответ на признание в любви

Над построением президентской "сетки" уже работают мэры крупнейших городов и агломераций - Харькова, бывшего Днепропетровска, Одессы, Запорожья, руководство Киевской области. Деятельность развернута масштабная: тысячи "социологов", заводящих беседы на улице преимущественно с пенсионерами и малообеспеченными и собирающие их личные данные. Сотни call-центров, проверяющих собранную информацию и формирующих базу из простых "сторонников", готовых просто продать голос, и "агитаторов", которые за отдельную плату приведут новых. Сам подкуп оформляется как материальная помощь - около 30 долларов в рамках незаметно принятой парламентом программы социальной защиты "Забота". Последнее - подкуп за бюджетный счет - особенно возмущает критиков украинского президента.

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