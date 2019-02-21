Преимущественно следователи приходили к членам партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, координаторам и волонтерам ее кампании. По мысли украинских наблюдателей, натравливая спецслужбы на своего главного соперника, Порошенко играет на опережение: ломает региональные партийные структуры Тимошенко и обвиняет ее в подготовке фальсификаций. Хотя сам, как следует из последних публикаций в независимых украинских СМИ, готовит невиданный по масштабу и возмутительный по форме - за деньги госбюджета - подкуп украинцев.
Поясним, что СБУ, вероятнее всего, вскрывала так называемые "сетки" Юлии Тимошенко. "Сетка" - профессиональный термин украинских политтехнологов, синоним "контролируемого голосования" или "избирательной пирамиды". На практике - это общность заранее сагитированных избирателей, которые гарантированно, но не безвозмездно отдадут свои голоса конкретному кандидату. Зачастую им даже не нужно будет приходить на участки - главное сообщить свои личные данные представителям избирательного штаба. Такой метод тяжело доказуемого подкупа не новый: "сетки" - домовые, подъездные, городские, районные - были на украинских выборах всегда. Точно так же продавались и базы данных непринципиальных избирателей, оставшиеся от предыдущих кампаний. Другое дело, что на этих выборах Порошенко строит огромную, доходящую до самых отдаленных уголков Карпат сеть.
Как утверждает издание "Страна.ua", со ссылкой на члена избирательного штаба Порошенко, с помощью такого контролируемого голосования Порошенко рассчитывает получить до 7-10 процентов голосов. Чуть меньше - не более 5 процентов - составят прямые приписки в комиссиях всех уровней и другие методы фальсификации народного волеизъявления. В сумме это должно обеспечить ему победу над Тимошенко и выход во второй тур с Владимиром Зеленским, которого стратеги Порошенко считают более удобным соперником. Сегодня, по данным последнего опроса, проведенного киевским Центром Разумкова, Порошенко уже вышел на второе место по популярности - у него 17 процентов поддержки среди тех, кто придет на участки (Зеленский - 19 процентов, Тимошенко - 14).
Над построением президентской "сетки" уже работают мэры крупнейших городов и агломераций - Харькова, бывшего Днепропетровска, Одессы, Запорожья, руководство Киевской области. Деятельность развернута масштабная: тысячи "социологов", заводящих беседы на улице преимущественно с пенсионерами и малообеспеченными и собирающие их личные данные. Сотни call-центров, проверяющих собранную информацию и формирующих базу из простых "сторонников", готовых просто продать голос, и "агитаторов", которые за отдельную плату приведут новых. Сам подкуп оформляется как материальная помощь - около 30 долларов в рамках незаметно принятой парламентом программы социальной защиты "Забота". Последнее - подкуп за бюджетный счет - особенно возмущает критиков украинского президента.