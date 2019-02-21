Назарбаев намерен отправить правительство в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о намерении отправить правительство страны в отставку. Данный шаг необходим для повышения уровня жизни в стране.

"Считаю, что правительство должно уйти в отставку", - говорится в заявлении главы Казахстана.

По словам Назарбаева, в предыдущие годы социально-экономическая ситуация в государстве была стабильной. "Но этого недостаточно для нынешнего времени", - отметил он. Президент Казахстана подчеркнул, что по многим направлениям экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, положительные изменения достигнуты не были.

Нурсултан Назарбаев пояснил, что роста ВВП удается добиваться только за счет сырьевых ресурсов. При этом у кабинета министров не получилось создать стимулы для роста экономики, хотя правительство располагало для этого всеми необходимыми полномочиями.

Ситуация в экономике Казахстана по-прежнему оставляет желать лучшего. Малый и средний бизнес так и не стал драйвером роста, не увеличиваются реальные доходы населения государства.

По мнению руководителя Казахстана, члены правительства не умеют работать с людьми, не желают прислушиваться к проблемам граждан и разъяснять населению свою политику.