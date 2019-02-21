Немецкий бизнес открыто поддержал "Северный поток-2"

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП), которая представляет интересы немецких компаний в России и оказывает поддержку российским компаниям в Германии, 21 февраля опубликовала позицию по "Северному потоку-2", где объяснила, почему можно и нужно поддержать проект без оглядки на мнение Вашингтона и даже Москвы. В заявлении ВТП объяснены экономические плюсы проекта, а также сделан акцент на том, что от газопровода неверно отказываться еще и по причинам правового характера: не просто так европейский бизнес вложил миллиарды евро в проект, полагаясь на закон.

Первый аргумент ВТП в пользу газопровода - "доступные энергоносители". По оценкам научно-исследовательского института ewi Energy Research & Scenarios, после его запуска снижение оптовых цен на энергоносители в Европе может составить до 16%, за счет чего металлурги сэкономят миллиард евро, положительные эффекты в химпроме составят до трех миллиардов евро, а ежегодная экономия для ЕС с 2020 года может составить от восьми миллиардов до 24 миллиардов евро в зависимости от динамики цен СПГ.

Второй аргумент - "энергетическая безопасность". "При трезвом рассмотрении Евросоюз зависит от поставок российского газа меньше, чем Россия - от притока валюты благодаря поставкам газа в Европу", - говорится в заявлении. Так, "Газпром" экспортирует 65 процентов добытого газа в ЕС, в то время как доля российского газа в структуре импорта ЕС - около 34 процентов. Для экстренной замены газа из России у ЕС есть СПГ-терминалы.

Третий аргумент - "проект среднего бизнеса". В строительстве газопровода принимают участие 670 компаний, из которых 350 - средний бизнес, и благодаря стройке удалось суммарно создать 30 тысяч рабочих мест.

Четвертый аргумент - "спрос и дефицит импорта". С учетом ожидаемого снижения объемов поставок газа из Нидерландов, Норвегии, Ливии и Алжира в ЕС может образоваться ежегодный дефицит поставок объемом свыше 100 миллиардов кубометров, из которых половину "закроет" "Северный поток-2".

"Даже в разгар холодной войны Москва зарекомендовала себя надежным поставщиком газа в Европу"

Пятый аргумент - "поддержка населения". Задержка ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию на год негативно повлияет на цены для домохозяйств и конечных потребителей в Германии. Повышение цен не в последнюю очередь скажется на слоях населения с низкими доходами.

Шестой аргумент - "климат и защита окружающей среды". К 2030 году ФРГ планирует отказ от угольной генерации, и замена твердого топлива на газ поможет стране снизить выбросы двуокиси углерода на 40 процентов к 1990 году. СПГ же оставит более заметный углеродный след.

Седьмой аргумент - "правовая определенность". Полагаясь на механизмы правового государства, пять европейских компаний инвестировали в проект шесть миллиардов евро. На проекты, одобренные законом, в правовых государствах распространяются нормы о защите доверия.

Восьмой аргумент - "связующее звено в украинском конфликте". Поставки российского газа после ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" сохраняться и по украинскому маршруту, так как балтийская магистраль просто не сможет заменить полностью транзитную.

Наконец, девятый аргумент - "политический аспект". Угроза введения санкций США, а тем более возможные фактические санкции против компаний в проекте, - это "посягательство на право ФРГ как суверенного государства самостоятельно, при согласовании со своими партнерами в ЕС, решать вопросы собственного энергоснабжения".

Заявление ВТП было опубликовано после принятия политического решения в ЕС об ужесточении газовой директивы Третьего энергопакета. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин накануне во время визита в Берлин заявил, что обсудил проект директивы с немецкой стороной. "Чего-то серьезного, чтобы помешать реализации этого проекта с точки зрения юридических и экономических вопросов, нет", - констатировал Орешкин.