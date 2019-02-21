Несырьевой экспорт вырос за счет пшеницы, стали и удобрений

Товарооборот России с внешним миром растет как в денежном, так и в физическом выражении, причем объемы экспорта значительно быстрее импорта. Об этом свидетельствует итоговый доклад Минэкономразвития по внешней торговле страны в 2018 году.

Внешнеторговый оборот по итогам 2018 года составил 687,5 миллиарда долларов (плюс 17,5 процента к 2017 году). Объемы экспорта в денежном выражении выросли на 25,6 процента до 449,3 миллиарда рублей, импорта - на 4,7 процента до 238,2 миллиарда. Доля экспорта в общем объеме товарооборота увеличилась до 65,4 процента. Физические объемы экспорта выросли на 6,3 процента (до 1,12 миллиарда тонн), а импорта - даже снизились на 3,1 процента (до 134,3 миллиона тонн).

Пока в товарной структуре экспорта продолжают преобладать сырьевые товары, в основном углеводороды. Из-за роста цен на нефть и их доля в общей стоимости российского экспорта выросла на 4,5 процента, составив 63,8 процента. Но несырьевой экспорт тоже растет довольно динамично. В 2018 году его объемы в денежном выражении подскочили на 19,5 процента до 235 миллиардов долларов. Прирост несырьевого неэнергетического экспорта составил 11,7 процента, а его объем в денежном выражении - 149,3 миллиарда.

На долю Европейского союза приходится 42,8 процента российской торговли, или 294,2 миллиарда долларов в ценовом выражении. Показатель вырос за год на 19,3 процента, при этом экспорт увеличился на 28,3 процента, импорт - на 2,7 процента. На страны Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (куда входит крупнейший внешнеторговый партнер России - Китай) приходится 31 процент российского внешнеторгового оборота, или 213,2 миллиарда долларов. Торговый оборот с этой группой стран увеличился на 19,8 процента. Экспорт и здесь рос значительно быстрее импорта: 34,7 против 5,7 процента.

Драйвером роста стал Китай. По данным таможенной статистики, товарооборот с КНР превысил 108 миллиардов долларов (плюс 24,5 процента к уровню 2017 года), причем объемы экспорта впервые с 2005 года превысили объемы импорта. Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в России Ли Хуэй на прошедшем в Москве годовом собрании Российско-китайского делового совета, по темпам роста товарооборота с Китаем Россия заняла первое место среди десяти основных торговых партнеров страны. "Структура внешней торговли постоянно оптимизируется. Объем сделок по энергомеханической и высокотехнологической продукции сохраняет двухзначные темпы роста. Трансграничная электронная торговля сельхозпродукцией и торговля услугами стремительно развиваются, став новой точкой роста взаимной торговли", - сказал посол.

Нацпроект предполагает увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта до 250 миллиардов долларов к 2024 году

В число основных внешнеторговых партнеров России кроме Китая попали Германия, Нидерланды, Беларусь, Казахстан и Италия. С большинством из этих стран объемы товарооборота в денежном выражении росли значительно быстрее физических. К примеру, товарооборот с Германией в денежном исчислении вырос на 19,5 процента, в то время как в физическом выражении - только на 8,8. Такая ситуация связана с ростом цен на энергоресурсы в 2018 году.

Экспорт инновационных товаров и машинно-технической продукции пока растет медленно: на 3,8 и 2,7 процента за год в денежном выражении. В 2018 году стоимость проданных за границу товаров этих категорий составила в общей сложности 60 миллиардов долларов, или 40 процентов от общего объема ННЭ страны.

По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), лучшая динамика ННЭ в прошлом году зафиксирована в Беларуси. Прирост составил 1,5 миллиарда долларов, а общая стоимость поставленных в страну за год товаров - 10,1 миллиарда долларов. На один миллиард долларов увеличился несырьевой экспорт в Германию (до 4,9 миллиарда долларов в год), на 979 миллионов долларов - в Индию (до 5,2 миллиарда), на 875 миллионов долларов - в Нидерланды (до 6 миллиардов), и на 848 миллионов долларов - в Китай (до 12,2 миллиарда). "В эти страны поставлялась продукция металлообработки, машиностроения, лесопромышленного комплекса, продовольствие, химическая продукция", - уточнили "РГ" в РЭЦ.

Драйверами российского ННЭ стали пшеница, стальные полуфабрикаты нелегированной стали, смешанные удобрения, пиломатериалы и чугун.

Целевые показатели нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" предполагают увеличение объемов ННЭ России до 250 миллиардов долларов к 2024 году. За оставшиеся пять лет стране нужно увеличивать объемы как минимум на 20 миллиардов долларов в год. То есть темпы роста нужно будет ускорить как минимум до 13,3 процента в год.