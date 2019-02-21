Каждый будет иметь по шесть пусковых установок с ракетами УР-100Н УТТХ. Как минимум на 12 таких боеприпасах установят гиперзвуковые боевые блоки. Ведущий научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра Великого, доктор военных наук генерал-лейтенант Владимир Захаров сообщил "РГ", что сейчас в дивизии обустраивают инфраструктуру для нового ракетного комплекса. Там завершили геодезическую подготовку позиционного района, идет строительство боевых стартовых позиций, обеспечивающих эксплуатацию и боевое применение "Авангардов".

После того как их поставят на боевое дежурство, в РВСН появится новейший ракетный комплекс с планирующим крылатым блоком. Он будет способен поражать цель с гиперзвуковой скоростью в 20 "махов". А также летать на высоте в несколько десятков километров от земли. Причем двигаться не по баллистике, а по траектории, проходящей в плотных слоях атмосферы. При этом блок раскалится до двух тысяч градусов.

Эксперты уверены: создаваемая США противоракетная оборона бессильна против нашего "Авангарда". При движении к цели он совершает управляемое высотное и боковое маневрирование. Так обеспечивается непредсказуемость его полета для любых комплексов ПРО.

По оценке специалистов, для поражения "Авангарда" требуется не менее 50 противоракет типа SM-3, что в принципе сводит на "нет" все попытки его сбить.

Стратегический ракетный комплекс "Сармат"

Предполагается, что носителем нового стратегического гиперзвукового оружия в перспективе может стать тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат". Работа над ней близится к завершению.

В прошлом году прошел цикл бросковых испытаний "Сармата", на которых ракетчики выполнили более 50 задач.

По словам старшего научного сотрудника Военной академии РВСН, кандидата военных наук генерал-майора Олега Усатенко, также успешно завершены стендовые испытания ракетных двигателей комплекса. Сейчас идет экспериментальная отработка боевой ступени разведения.

Ранее член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский отметил, что благодаря новой конструкции двигателей и новых рецептур топлива удалось сократить активный участок траектории полета ракеты "Сармат". То есть она стала менее уязвимой для средств ПРО.

Для снижения затрат на развертывание "Сармата" генералы решили использовать уже имеющуюся в ракетных дивизиях инфраструктуру. Кроме того, завершается дооборудование экспериментальной базы на космодроме Плесецк - там проведут государственные летные испытания нового стратегического комплекса. Сейчас идет подготовка к выпуску опытной партии "Сарматов".

По оценке специалистов, для поражения комплекса "Авангард" требуется не менее 50 противоракет типа SM-3, что в принципе сводит на "нет" все попытки его сбить

Океанская многоцелевая система "Посейдон"

По оценке Героя России, кандидата технических наук контр-адмирала Всеволода Хмырова, наличие у нашей страны этого стратегического средства "обесценивает все усилия США по созданию глобальной системы противоракетной обороны и прежде всего, морской ее компоненты". Адмирал рассказал, что система "Посейдон" - это прежде всего ассиметричное и высокоэффективное оружие противодействия развернутым в передовых зонах ударным группировкам ВМС США.

По некоторым данным, перспективная малоразмерная и роботизированная система может развивать скорость около 200 километров в час, действовать на глубине более одного километра и активно маневрировать. То есть "Посейдон" будет крайне сложно обнаружить и тем более перехватить.

Это боевое средство с уникальной ядерной силовой установкой успешно прошло полный цикл стендовых испытаний. Затем были всесторонние морские полигонные испытания, которые, как отметил Владимир Путин, подтвердили заложенные в "Посейдон" тактико-технические характеристики.

Все это, по мнению экспертов, позволяет приступить к полноценному завершающему этапу - тестированию подводного беспилотного аппарата вместе с его носителем.

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал"

По данным Минобороны России, авиаэскадрилья с гиперзвуковыми ракетными комплексами с 1 декабря позапрошлого года несет опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.

С апреля 2018-го самолеты МиГ-31 с комплексами "Кинжал" осуществляют регулярные полеты над Черным и Каспийским морями. Пилоты в том числе выполняют задачи с оперативных аэродромов и дозаправляются топливом в воздухе, что дает возможность почти в два раза увеличить дальность их применения.

В прошлом году для подтверждения точностных характеристик "Кинжала" были выполнены практические пуски ракет в сложных метеорологических условиях.

Летчики работали по целям, расположенным на различных полигонах. Выпущенные ими ракеты, пролетели более тысячи километров и поразили объекты, сравнимые по размеру с легковым автомобилем.

А еще в прошлом году экипажи МиГ-31 с комплексом "Кинжал" успешно отработали по наземным и морским целям совместно с дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и под прикрытием истребительной авиации.

В 2019-м, по информации минобороны, тренировочные полеты и совершенствование способов применения гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" в различных условиях будет продолжено.

Лазерный комплекс "Пересвет"

Как сообщили корреспонденту "РГ" в военном ведомстве, качественно новые и наукоемкие лазерные комплексы "Пересвет" с 1 декабря прошлого года несут опытно-боевое дежурство в установленных местах дислокации.

Хотя все, что касается этого оружия, - тайна за семью печатями, несколько месяцев назад в минобороны посчитали возможным выложить в интернет небольшой видеоролик с кадрами развертывания боевой системы. Так, в объективе впервые оказался пульт управления "Пересветом" - джойстик с кнопками красного, желтого и зеленого цвета.

Для подготовки к заступлению "Пересветов" на боевое дежурство в 2018-м в Российской армии создавали необходимую инфраструктуру. В частности, были возведены специальные сооружения для размещения техники и дежурных смен.

Кроме того, специалисты подразделений, оснащаемых новейшим боевым лазерным комплексом, прошли необходимую переподготовку.

Сейчас эти хорошо обученные военнослужащие закрепляют свои знания и навыки управления и обслуживания "Пересветов" на занятиях по специальной, технической и тактической подготовке.

В Минобороны России не скрывают, что с помощью "Пересвета" планируют надежно прикрыть наиболее важные государственные, оборонные и промышленные объекты страны. Причем этот боевой лазерный комплекс должен не только отражать воздушные атаки на них, но и бороться с орбитальными спутниками любого противника.