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Объявлен смартфон с лучшим на сегодняшний день качеством видеозаписи

21.02.2019,  
15:43
Текст:  Богдан Бобров
Фото: mi.com Фото: mi.com
Фото: mi.com

На веб-сайте лаборатории DxOMark, специализирующейся на оценке качества фототехники, опубликован обзор камеры свежего флагмана Xiaomi Mi 9.

Эксперты оценили тройную камеру нового устройства в 107 баллов в общем зачете. Этот показатель складывается из целой совокупности различных тестов: выдержки, цветовой передачи, насыщенности картинки, замера "шумности" снимков в различных условиях освещенности, быстроты автофокуса и т.д. Но, несмотря на выдающиеся возможности фотомодуля, Mi 9 не хватило двух баллов для того, чтобы сравняться с нынешним чемпионом Huawei Mate 20 Pro.

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Зато Xiaomi победила в другом - режим видеосъемки набрал в испытаниях 99 баллов, а это на данный момент абсолютный рекорд. Как инженеры из Поднебесной смогли добиться такого высокого качества записи, остается загадкой. 4K-видео содержит минимальное количество "шума" и держит великолепную стабилизацию во время ходьбы и даже чуть более быстрого передвижения.

Как сообщалось ранее, старт продаж новинки намечен в период проведения выставки Mobile World Congress - c 25 по 28 февраля. Самая доступная модификация обойдется покупателям в 2999 юаней, или чуть больше 29 тысяч рублей.

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