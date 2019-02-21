Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по шорт-треку, который пройдет в столице Болгарии Софии с 8 по 10 марта.

У мужчин выступят Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Константин Ивлиев. В состав женской команды вошли Софья Просвирнова, Евгения Захарова, Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич, Екатерина Константинова.

Напомним, медали будут разыгрываться на дистанциях 500, 1000, 1500 и 3000 метров. Обладатель чемпионского титула в многоборье определится по результатам выступления на всех четырех дистанциях. Кроме того, в программе запланированы эстафеты: на 3000 м у женщин и на 5000 м у мужчин.

В прошлом году сборная России завоевала на чемпионате мира, проходившем в канадском Монреале, четыре медали. Три "бронзы" на личных дистанциях взял Семен Елистратов, а "серебро" на 1000 метров выиграла Просвирнова.