Общественный совет при МВД решил взяться за родителей

Президиум Общественного совета при МВД России вместе с приглашенными экспертами под председательством известного адвоката Анатолия Кучерены обсудили, как обеспечить занятость, досуг, оздоровление и воспитание молодежи и в итоге снизить молодежную преступность. Казалось бы, поднят вечный нерешаемый вопрос отцов и детей. Но в этот раз не все так просто: глава государства Владимир Путин потребовал к 1 марта предоставить предложения правительства по так называемым "детским" проблемам. Осталась неделя. Да и в своем Послании президент четко определил приоритеты: семья и дети.

Понятно, что без участия общественности здесь не обойтись. Возможно, что эта общественность даже лучше справится "с подходом к снаряду", чем иные чиновники. Приглашенные на заседание президиума Общественного совета эксперты - старший помощник председателя СКР генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров и председатель Общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" Павел Красноруцкий - обрисовали довольно безрадостную картину состояния, в котором пребывают наши дети и подростки.

Да, по словам Игоря Комиссарова, количество преступлений, совершенных детьми и подростками, снижается. Но растет число преступлений против несовершеннолетних. А самое страшное - гибель детей. Так, в прошлом году погибли 492 ребенка, из них 343 утонули. Они купались без присмотра взрослых, то есть сами отправились на речку или пруд. Остальные тоже погибли, потому что куда-то влезли без спроса и пригляда - на высоковольтные провода, электричку, стройплощадку. Но ведь их кто-то оставил без присмотра.

С ним согласен и Павел Красноруцкий - детьми надо заниматься, в том числе организовывать детский оздоровительный отдых. Но, как выясняется, организация такого отдыха в нашей стране победившего капитализма нерентабельна: за год по экономическим причинам в стране закрылась половина детских лагерей. В той же Анапе, признанной детской здравнице, из 50 таких лагерей остались в лучшем случае два десятка. Да и то вот-вот закроются. А с какими неподъемными проблемами приходится сталкиваться, чтобы открыть туристический детский лагерь! Подсчитано, что надо собрать 22 килограмма самых разных документов. Стоит ли удивляться, что у нас практически нет полноценного детского туризма.

Говорили на заседании и о пагубном влиянии интернета, и о "градусе агрессии", который дети черпают из соцсетей и телевизионных ток-шоу, по примеру которых и выстраивают собственные модели поведения. Кстати, на Западе на главных телеканалах нет подобных "крикливых" программ. Поэтому участники совещания пришли к выводу, что прежде всего надо воспитывать взрослых: родителей и педагогов, защищать семьи. Может, создавать обучающие программы для родителей в том же интернете.

И, разумеется, повысить спрос с чиновников, особенно - с региональных. Не секрет, что из регионов и прочих субъектов федерации поступают бодрые отчеты - мол, выделили и даже освоили на детские и молодежные проекты и программы энное количество миллионов рублей. Но где результаты? Бывает так, что построили три стадиона и пять клубов, но они стоят полупустые: у родителей банально нет денег, чтобы научить ребенка кататься на коньках. А хозяева этих спорткомплексов не спешат делать детский спорт бесплатным - им надо окупить проект.